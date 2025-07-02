В Екатеринбурге отреставрируют главный культурный вуз, находящийся под охраной области

Екатеринбургский театральный институт (ЕГТИ), который располагается в историческом здании – объекте культурного наследия регионального значения на улице Вайнера, 2 — Антона Валека, 11, ждет капитальный ремонт и реконструкция с элементами реставрации. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. На работы вуз выделил 198,5 миллионов рублей.
«Все работы должны выполняться с учетом того, что объект является действующим зданием, в соответствии с нормами пожарной, санитарной, экологической безопасности и иных мер безопасности, предусмотренных законодательством РФ. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика и представлять угрозу для сотрудников Заказчика», — говорится в документе.
Заявки на участие в торгах будут приниматься до 8 июля. Согласно данным закупки, подрядчик должен иметь лицензию на работы с памятниками истории и культуры. После подписания договора с вузом, получить разрешение на ремонт и реставрацию в органе госохраны. И завершить все работы по ремонту не позднее 13 ноября 2026 года. В частности, отреставрировать фасад, кровлю, внутренние помещения, обновить инженерные коммуникации.
Ранее Минкультуры РФ выделило на ремонт 149,35 миллионов рублей. Двухэтажный каменный дом, в котором сейчас располагается ЕГТИ, был построен в конце 19 века. Он являлся усадьбой купца второй гильдии Владимира Атаманова. Позже хозяин открыл в доме небольшую гостиницу на девять номеров с магазинами. В начале XX века дом был продан купцу Яковлеву. Он сдал здание под типографию. После усадьба перешла в аренду к Агнии Румянцевой. Она открыла в ней частное женское училище второго разряда, позже преобразованное в гимназию.
В 30-тые годы в здании разместилась школа №2 имени Тургенева. И прошла первая реконструкция и перепланировка. Усадьбе добавили еще два этажа. И она обрела более привычный нам вид. В годы Великой Отечественный войны в школе размещался эвакогоспиталь № 354. В 60-тые годы – Свердловский пединститут. И с 1985 года – театральный институт.
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