Как вести себя при встрече с гадюкой: четыре совета биолога УрО РАН

Ученый Берзин: встретив гадюку, оставьте ее в покое и дайте путь к отступлению

03 июля 2025 в 16:39 Размер текста - 17 +

Змею надо оставить в покое и дать ей путь к отступлению Фото: Создано в Midjourney © URA.RU При встрече с гадюкой надо спокойно уйти на безопасное расстояние, дать ей путь к отступлению и не пытаться поймать или убить. Инструкцию, которая может пригодиться садоводам и грибникам, озвучил кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Берзин. Ее необходимость возникла после того, как гадюка заползла в теплицу под Екатеринбургом. «При встрече со змеей необходимо прекратить все работы в той же теплице. Немедленно и спокойно покиньте ее. Дайте змее путь к отступлению: откройте настежь дверь теплицы и все возможные форточки. Убедитесь, что путь наружу свободен. Оставьте рептилию в покое: змея заползла случайно, ей там некомфортно. Она сама захочет уйти, особенно если ее не тревожить. Уйдите из теплицы и не заходите в нее минимум несколько часов (лучше до следующего дня)», — сказал биолог. Также он посоветовал вызвать на место специалиста-герпетолога или представителей МЧС, которые помогут выселить незваную гостью за несколько километров от человеческого жилья. «Не нужно пытаться прогнать, поймать или убить змею. Это самый опасный момент, когда чаще всего и происходят укусы. Помните, для нее вы гигант, вторгшийся в ее пространство. Она защищается», — объяснил Берзин. По его словам, гадюка — единственная на Урале широко распространенная ядовитая змея. Ее укус редко бывает смертелен для здорового взрослого человека. Наибольшую опасность эта змея представляет для аллергиков, пожилых людей и детей, особенно если место укуса располагается близко к голове. «Официальная статистика по Европе говорит о том, что смертельный исход после укуса гадюки наблюдается лишь в 1% случаев», — добавил ученый. Тем не менее при укусе гадюки он рекомендовал всем без исключения обратиться к врачу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При встрече с гадюкой надо спокойно уйти на безопасное расстояние, дать ей путь к отступлению и не пытаться поймать или убить. Инструкцию, которая может пригодиться садоводам и грибникам, озвучил кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Дмитрий Берзин. Ее необходимость возникла после того, как гадюка заползла в теплицу под Екатеринбургом. «При встрече со змеей необходимо прекратить все работы в той же теплице. Немедленно и спокойно покиньте ее. Дайте змее путь к отступлению: откройте настежь дверь теплицы и все возможные форточки. Убедитесь, что путь наружу свободен. Оставьте рептилию в покое: змея заползла случайно, ей там некомфортно. Она сама захочет уйти, особенно если ее не тревожить. Уйдите из теплицы и не заходите в нее минимум несколько часов (лучше до следующего дня)», — сказал биолог. Также он посоветовал вызвать на место специалиста-герпетолога или представителей МЧС, которые помогут выселить незваную гостью за несколько километров от человеческого жилья. «Не нужно пытаться прогнать, поймать или убить змею. Это самый опасный момент, когда чаще всего и происходят укусы. Помните, для нее вы гигант, вторгшийся в ее пространство. Она защищается», — объяснил Берзин. По его словам, гадюка — единственная на Урале широко распространенная ядовитая змея. Ее укус редко бывает смертелен для здорового взрослого человека. Наибольшую опасность эта змея представляет для аллергиков, пожилых людей и детей, особенно если место укуса располагается близко к голове. «Официальная статистика по Европе говорит о том, что смертельный исход после укуса гадюки наблюдается лишь в 1% случаев», — добавил ученый. Тем не менее при укусе гадюки он рекомендовал всем без исключения обратиться к врачу.