В свердловской глубинке год ищут пропавшего парня с ДЦП. Фото

В Красноуфимске целый год ищут 21-летнего Данила Багаутдинова

03 июля 2025 в 12:45 Размер текста - 17 +

По одной из версий, молодой человек мог утонуть в болоте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Под Красноуфимском в деревне Татарской Еманзельге почти год не могут найти 21-летнего Данила Багаутдинова с ДЦП. Его внесли в базу розыска МВД, а следователи возбудили уголовное дело. URA.RU рассказывает историю пропажи молодого человека. Багаутдинова ищут с 21 июля 2024-го. Тогда он с родными приехал в деревню, чтобы отпраздновать день рождения тети. Данил внезапно вышел из дома и пропал. На розыск подняли гарнизон полиции и волонтеров «ЛизаАлерт». Мама парня Алфина говорила URA.RU, что Данил мог выйти на трассу, где его якобы забрали неизвестные. «Я верю, что его просто подобрали, и он все это время живет с кем-то. Может, работает на кого-то. До сих пор нет ничего, никаких улик, зацепок. Он просто как сквозь землю провалился. Ни живой, ни мертвый», — сообщала она. По другим данным, парень мог утонуть в болоте. Приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Он был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки. Если вам известно местоположение юноши, позвоните 8 (800) 700-54-52 («ЛизаАлерт»), 8 (343) 947-63-22 (МВД). Фото: «ЛизаАлерт» Фото: база розыска МВД Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Красноуфимском в деревне Татарской Еманзельге почти год не могут найти 21-летнего Данила Багаутдинова с ДЦП. Его внесли в базу розыска МВД, а следователи возбудили уголовное дело. URA.RU рассказывает историю пропажи молодого человека. Багаутдинова ищут с 21 июля 2024-го. Тогда он с родными приехал в деревню, чтобы отпраздновать день рождения тети. Данил внезапно вышел из дома и пропал. На розыск подняли гарнизон полиции и волонтеров «ЛизаАлерт». Мама парня Алфина говорила URA.RU, что Данил мог выйти на трассу, где его якобы забрали неизвестные. «Я верю, что его просто подобрали, и он все это время живет с кем-то. Может, работает на кого-то. До сих пор нет ничего, никаких улик, зацепок. Он просто как сквозь землю провалился. Ни живой, ни мертвый», — сообщала она. По другим данным, парень мог утонуть в болоте. Приметы: рост — 175 сантиметров, темно-русые волосы и светло-серые глаза. Он был одет в черную футболку, белые шорты и синие шлепки. Если вам известно местоположение юноши, позвоните 8 (800) 700-54-52 («ЛизаАлерт»), 8 (343) 947-63-22 (МВД).