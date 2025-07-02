Мальчика из Екатеринбурга, стремительно теряющего зрение, отправили домой

03 июля 2025 в 14:43 Размер текста - 17 +

Марку в 10 месяцев диагностировали редкое заболевание — болезнь Коутса Фото: Анжелика Миллер Врачи из Японии выписали годовалого Марка Миллера из Екатеринбурга, у которого ранее диагностировали редкое офтальмологическое заболевание — болезнь Коутса, способную привести к полной потере зрения. Теперь за состоянием мальчика будут наблюдать специалисты из Москвы — осмотры будут проходить раз в два-три месяца. Японские медики продолжат ежегодно контролировать его здоровье дистанционно. О самочувствии малыша, на лечение и обследование которого собирали миллионы рублей, — в материале URA.RU. 21 августа прошлого года на сайте URA.RU была опубликована история годовалого Марка, которому в 10 месяцев диагностировали редкое офтальмологическое заболевание — болезнь Коутса с критической отслойкой сетчатки левого глаза. Местные врачи давали неутешительные прогнозы, предупреждая о риске полной и необратимой слепоты. В поисках спасения зрения сына мать мальчика Анжелика обратилась за помощью к зарубежным офтальмологам. Японские врачи выразили готовность провести операцию, но стоимость лечения составила 12 миллионов рублей — для сбора этой суммы семья инициировала благотворительную акцию. Благодаря поддержке неравнодушных людей мальчик смог пройти лечение в Японии. «Нас выписали и разрешили вернуться домой, но хочу начать рассказ с дня обследования. Марк перенес его тяжело, однако проявил стойкость, и мы им гордимся. Результаты оказались достаточно хорошими: наблюдается положительная динамика, на осмотре обнаружено, что глаз реагирует, стекловидное тело в норме, сетчатка постепенно прилегает. Есть небольшие участки, требующие времени для восстановления — процесс идет медленно из-за длительного нарушения питания тканей. Левый глаз немного меньше правого, и эту проблему предстоит решать ближе к пяти-шести годам», — сообщила Анжелика Миллер. По ее словам, во время обследования был выявлен небольшой участок протечки, который сразу устранили с помощью инъекции. Дальнейшее наблюдение будет осуществляться как в Москве (раз в 2—3 месяца), так и в Японии (раз в год). «Все документы из Москвы также будут контролироваться нашим профессором, который будет отслеживать динамику состояния. Мы постепенно движемся к цели: главное — удалось сохранить глаз и восстановить зрение. Сейчас задача — восстановление и ожидание дальнейших результатов», — добавила мама мальчика. Анжелика также отметила, что перед возвращением домой семье предстоит решить ряд личных вопросов. «Два года назад мы потеряли родителей и брата, вчера была годовщина их смерти. Три года назад ушла мама мужа. Мы давно не навещали родных. Необходимо решить вопросы с памятниками и другими делами», — рассказала она. «Поэтому до возвращения домой нам нужно завершить все необходимые дела. Сейчас мы уже на пути в Казахстан — дорога предстоит небыстрая, но для нас она очень важна. Маршрут проходит через Японию, Таиланд, Казахстан и Россию. В настоящий момент мы находимся в Бангкоке, ожидаем пересадку в Астану. Затем отправимся в Павлодар — на родину мужа, после чего поедем в Омск к моим близким и только потом вернемся домой. Благодарим всех, кто поддерживал нас и верил в нас», — заключила Миллер. Редакция URA.RU выражает глубокую признательность всем своим неравнодушным читателям, которые откликнулись на призыв о помощи и приняли активное участие в сборе средств на лечение Марка. Ваша отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту стали бесценным вкладом в судьбу ребенка. Агентство, со своей стороны, продолжит внимательно следить за дальнейшей судьбой юного уральца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врачи из Японии выписали годовалого Марка Миллера из Екатеринбурга, у которого ранее диагностировали редкое офтальмологическое заболевание — болезнь Коутса, способную привести к полной потере зрения. Теперь за состоянием мальчика будут наблюдать специалисты из Москвы — осмотры будут проходить раз в два-три месяца. Японские медики продолжат ежегодно контролировать его здоровье дистанционно. О самочувствии малыша, на лечение и обследование которого собирали миллионы рублей, — в материале URA.RU. 21 августа прошлого года на сайте URA.RU была опубликована история годовалого Марка, которому в 10 месяцев диагностировали редкое офтальмологическое заболевание — болезнь Коутса с критической отслойкой сетчатки левого глаза. Местные врачи давали неутешительные прогнозы, предупреждая о риске полной и необратимой слепоты. В поисках спасения зрения сына мать мальчика Анжелика обратилась за помощью к зарубежным офтальмологам. Японские врачи выразили готовность провести операцию, но стоимость лечения составила 12 миллионов рублей — для сбора этой суммы семья инициировала благотворительную акцию. Благодаря поддержке неравнодушных людей мальчик смог пройти лечение в Японии. «Нас выписали и разрешили вернуться домой, но хочу начать рассказ с дня обследования. Марк перенес его тяжело, однако проявил стойкость, и мы им гордимся. Результаты оказались достаточно хорошими: наблюдается положительная динамика, на осмотре обнаружено, что глаз реагирует, стекловидное тело в норме, сетчатка постепенно прилегает. Есть небольшие участки, требующие времени для восстановления — процесс идет медленно из-за длительного нарушения питания тканей. Левый глаз немного меньше правого, и эту проблему предстоит решать ближе к пяти-шести годам», — сообщила Анжелика Миллер. По ее словам, во время обследования был выявлен небольшой участок протечки, который сразу устранили с помощью инъекции. Дальнейшее наблюдение будет осуществляться как в Москве (раз в 2—3 месяца), так и в Японии (раз в год). «Все документы из Москвы также будут контролироваться нашим профессором, который будет отслеживать динамику состояния. Мы постепенно движемся к цели: главное — удалось сохранить глаз и восстановить зрение. Сейчас задача — восстановление и ожидание дальнейших результатов», — добавила мама мальчика. Анжелика также отметила, что перед возвращением домой семье предстоит решить ряд личных вопросов. «Два года назад мы потеряли родителей и брата, вчера была годовщина их смерти. Три года назад ушла мама мужа. Мы давно не навещали родных. Необходимо решить вопросы с памятниками и другими делами», — рассказала она. «Поэтому до возвращения домой нам нужно завершить все необходимые дела. Сейчас мы уже на пути в Казахстан — дорога предстоит небыстрая, но для нас она очень важна. Маршрут проходит через Японию, Таиланд, Казахстан и Россию. В настоящий момент мы находимся в Бангкоке, ожидаем пересадку в Астану. Затем отправимся в Павлодар — на родину мужа, после чего поедем в Омск к моим близким и только потом вернемся домой. Благодарим всех, кто поддерживал нас и верил в нас», — заключила Миллер. Редакция URA.RU выражает глубокую признательность всем своим неравнодушным читателям, которые откликнулись на призыв о помощи и приняли активное участие в сборе средств на лечение Марка. Ваша отзывчивость и готовность прийти на помощь в трудную минуту стали бесценным вкладом в судьбу ребенка. Агентство, со своей стороны, продолжит внимательно следить за дальнейшей судьбой юного уральца.