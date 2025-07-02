Из-за садоводов в Екатеринбурге увеличилась нагрузка на электросети

В Екатеринбурге значительно увеличилась нагрузка на электросети в СНТ (садовых товариществах) из-за постоянно проживающих там граждан. Об этом в ходе заседания коллегии в мэрии отметил глава города Алексей Орлов, сообщает корреспондент URA.RU. При этом за шесть лет, за счет субсидий из бюджета Екатеринбурга, на ремонт дорог, линий электропередач, 160-ти СНТ было выделено почти 45 миллионов рублей.
«Нагрузка на сети увеличилась в разы — коли у нас уже многие жители постоянно проживают в садоводстве, пользуются и электрическими приборами, и кондиционирование появляется. Поэтому надо все приводить порядок, чтобы не было несчастных случаев, пожаров. Пожарные водоемы чтобы содержались, чтобы была возможность, если что-то, не дай бог, случится, хотя бы где-то воду взять. Надо не забывать про вывоз мусора, потому что у нас образуются стихийные свалки. Надо в этом направлении работу усиливать. Сподвигать оборудовать контейнерные площадки, заключать договоры на вывоз мусора», — подчеркнул Орлов.
Субсидии администрация предоставляет более 10 лет до 50% от понесенных затрат на строительство и реконструкцию дорог, воздушных линий для электроснабжения СНТ, на замену опор ЛЭП, ремонт, монтаж и увеличение мощности трансформаторных подстанций. И до 75% — на вопросы пожарной безопасности. После увеличения финансирования на эту программу с 1,5 миллиона рублей в 2019 году до, по решению мэра, 13 миллионов в 2025 году, в товариществах реконструировали порядка 318 километров электросетей, более 300 километров внутрисадовых дорог, установили 37 новых трансформаторных подстанций, обустроили 23 противопожарных водоема и отремонтировали 17.
«Обязательным условием для предоставления субсидий является выполнение всех инфраструктурных работ в СНТ до начала проведения конкурсного отбора. После чего товарищество имеет право заявиться на возмещение части понесенных затрат. Субсидии предоставляются при документальном подтверждении 100% оплаты расходов за счет средств товарищества. Максимальная сумма поддержки одного СНТ не превышает 500 000 рублей», — объяснил в ходе доклада глава департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин. Добавив, что решение о предоставлении субсидий администрация принимает после посещения товарищества.
Первые садовые товарищества появились в Свердловске (теперь Екатеринбург) в 1945 году. Организовали их работники Уралмашзавода. Сейчас в городе насчитывается 662 СНТ. Это 82 тысячи земельных участков и 14,5 тысяч зарегистрированных человек.
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