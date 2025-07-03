Свердловчанин отсудил сотни тысяч рублей за сорвавшийся отпуск в Китае

Житель Режа (Свердловская область) не смог улететь отдыхать в Китай, так как был без визы, о наличии которой его должен был предупредить субагент. За это он отсудил у компании почти 300 тысяч рублей, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«За несколько дней до вылета мужчина узнал от туроператора, что визы он должен был оформить самостоятельно. Так как данные сведения не были до него доведены туроператором своевременно, оформить визы Олег не успел, и тур не состоялся», — пояснили там. Тогда мужчина обратился в суд с требованием возместить ущерб, выплатить моральную компенсацию и покрыть все траты на адвоката.
В суде компании перекладывали ответственность друг на друга. ООО «Анекс Туризм» заявило, что информировать туриста должен был турагент ООО «Левел Путешествия», а тот, в свою очередь, обвинил субагента ООО «Партнерские Программы».
Последний настаивал, что клиент сам должен был оформить визу, а услуга визовой поддержки не входила в договор. Однако суд установил обратное. В итоге с компании взыскали более 290 тысяч рублей.
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