В Нижневартовске придумали новое сезонное меню для школьников

Для школьных столовых Нижневартовска (ХМАО) разработали новое меню по сезонам. Среди прочего детей будут кормить пудингом, варениками с адыгейским сыром, а также готовят диетические блюда. Об этом URA.RU рассказала замдиректора департамента образования города Лилия Сарипова.
«В 2023-2024 учебном году в ряде школ в меню включены новые блюда: омлет с кабачками, пудинг из творога с тыквенным пюре, вареники с адыгейским сыром и картофелем. В настоящее время несколько операторов разрабатывают блюда из мяса индейки, которое считается более диетическим по сравнению с куриным. Эти блюда планируется включить в меню зимнего сезона», — пояснила Сарипова.
В школах города проводят мониторинг вкусовых предпочтений учащихся. Поэтому некоторые блюда также исключают из меню. Недавно из рациона школьников, например, убрали творожную запеканку с какао.
Ранее URA.RU писало о том, что УФАС Югры выявило нарушения в контрактах школ Нижневартовска на питание. В мэрии города сообщили, что выявленные нарушения не относятся к непосредственной организации учебы и питания школьников, поэтому никак на них не скажутся.
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