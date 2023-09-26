26 сентября 2023

В Нижневартовске придумали новое сезонное меню для школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, школьная столовая, столовая
В рацион школьников зимой включат блюда из мяса индейки Фото:

Для школьных столовых Нижневартовска (ХМАО) разработали новое меню по сезонам. Среди прочего детей будут кормить пудингом, варениками с адыгейским сыром, а также готовят диетические блюда. Об этом URA.RU рассказала замдиректора департамента образования города Лилия Сарипова.

«В 2023-2024 учебном году в ряде школ в меню включены новые блюда: омлет с кабачками, пудинг из творога с тыквенным пюре, вареники с адыгейским сыром и картофелем. В настоящее время несколько операторов разрабатывают блюда из мяса индейки, которое считается более диетическим по сравнению с куриным. Эти блюда планируется включить в меню зимнего сезона», — пояснила Сарипова.

В школах города проводят мониторинг вкусовых предпочтений учащихся. Поэтому некоторые блюда также исключают из меню. Недавно из рациона школьников, например, убрали творожную запеканку с какао.

Ранее URA.RU писало о том, что УФАС Югры выявило нарушения в контрактах школ Нижневартовска на питание. В мэрии города сообщили, что выявленные нарушения не относятся к непосредственной организации учебы и питания школьников, поэтому никак на них не скажутся.

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Для школьных столовых Нижневартовска (ХМАО) разработали новое меню по сезонам. Среди прочего детей будут кормить пудингом, варениками с адыгейским сыром, а также готовят диетические блюда. Об этом URA.RU рассказала замдиректора департамента образования города Лилия Сарипова. «В 2023-2024 учебном году в ряде школ в меню включены новые блюда: омлет с кабачками, пудинг из творога с тыквенным пюре, вареники с адыгейским сыром и картофелем. В настоящее время несколько операторов разрабатывают блюда из мяса индейки, которое считается более диетическим по сравнению с куриным. Эти блюда планируется включить в меню зимнего сезона», — пояснила Сарипова. В школах города проводят мониторинг вкусовых предпочтений учащихся. Поэтому некоторые блюда также исключают из меню. Недавно из рациона школьников, например, убрали творожную запеканку с какао. Ранее URA.RU писало о том, что УФАС Югры выявило нарушения в контрактах школ Нижневартовска на питание. В мэрии города сообщили, что выявленные нарушения не относятся к непосредственной организации учебы и питания школьников, поэтому никак на них не скажутся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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