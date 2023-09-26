26 сентября 2023

Воздух в Тюмени вновь стал безопасным

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний смог. Тюмень, закат, смог, вечер, тюмень, виды тюмени
Ядовитые вещества в воздухе перестали угрожать жителям Тюмени Фото:

Воздух в Тюмени вновь стал безопасным для жителей. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора и сервиса Ventysky.

«В пробах, отобранных в г. Тюмени, установлено незначительное превышение по содержанию взвешенных веществ — 1,04 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — 1,04 ПДКм.р., азота диоксида — 1,25 ПДКм.р. Сумма отношений измеренных концентраций к ПДК азота диоксида и серы диоксида не превышает значений, обоснованных гигиеническими нормативами», — сказано в публикации Роспотребнадзора.

По данным сервиса Ventysky, загрязняющее облако отошло на север региона. Однако еще днем в воздухе Тюменской области зафиксировали опасные вещества. Источником запаха гари и смога стали природные пожары в Свердловской области.

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Воздух в Тюмени вновь стал безопасным для жителей. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора и сервиса Ventysky. «В пробах, отобранных в г. Тюмени, установлено незначительное превышение по содержанию взвешенных веществ — 1,04 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — 1,04 ПДКм.р., азота диоксида — 1,25 ПДКм.р. Сумма отношений измеренных концентраций к ПДК азота диоксида и серы диоксида не превышает значений, обоснованных гигиеническими нормативами», — сказано в публикации Роспотребнадзора. По данным сервиса Ventysky, загрязняющее облако отошло на север региона. Однако еще днем в воздухе Тюменской области зафиксировали опасные вещества. Источником запаха гари и смога стали природные пожары в Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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