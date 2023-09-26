Воздух в Тюмени вновь стал безопасным

27 сентября 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Ядовитые вещества в воздухе перестали угрожать жителям Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Воздух в Тюмени вновь стал безопасным для жителей. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора и сервиса Ventysky. «В пробах, отобранных в г. Тюмени, установлено незначительное превышение по содержанию взвешенных веществ — 1,04 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — 1,04 ПДКм.р., азота диоксида — 1,25 ПДКм.р. Сумма отношений измеренных концентраций к ПДК азота диоксида и серы диоксида не превышает значений, обоснованных гигиеническими нормативами», — сказано в публикации Роспотребнадзора. По данным сервиса Ventysky, загрязняющее облако отошло на север региона. Однако еще днем в воздухе Тюменской области зафиксировали опасные вещества. Источником запаха гари и смога стали природные пожары в Свердловской области.

Воздух в Тюмени вновь стал безопасным для жителей. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора и сервиса Ventysky. «В пробах, отобранных в г. Тюмени, установлено незначительное превышение по содержанию взвешенных веществ — 1,04 ПДКм.р., мелкодисперсных частиц РМ 2,5 — 1,04 ПДКм.р., азота диоксида — 1,25 ПДКм.р. Сумма отношений измеренных концентраций к ПДК азота диоксида и серы диоксида не превышает значений, обоснованных гигиеническими нормативами», — сказано в публикации Роспотребнадзора. По данным сервиса Ventysky, загрязняющее облако отошло на север региона. Однако еще днем в воздухе Тюменской области зафиксировали опасные вещества. Источником запаха гари и смога стали природные пожары в Свердловской области.