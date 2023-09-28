Екатеринбург оказался на пятом месте в рейтинге Forbes

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День города - 300-летие Екатеринбурга: праздничный фейерверк. Екатеринбург, вечерний город, городской пруд, город екатеринбург
Екатеринбург занял пятое место в рейтинге лучших городов России для бизнеса Фото:

После десятилетнего перерыва Forbes составили новый рейтинг лучших городов России для бизнеса, где Екатеринбург занял пятое место. Информация появилась на сайте журнала.

Из достижений города в сфере бизнеса выделили продуктовые сети города «Монетка» у которой открыто 2088 магазинов по всей России. Также отметили Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, который в прошлом году стал единственным региональным вузом, вошедшим в первую десятку рейтинга лучших российских университетов по версии Forbes.

На первом месте в рейтинге лучших городов России для бизнеса расположился Краснодар, на втором Южно-Сахалинск, третье место досталось Тюмени и на четвертом оказался Калининград. Москва и Санкт-Петербург в рейтинг не включены, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.

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После десятилетнего перерыва Forbes составили новый рейтинг лучших городов России для бизнеса, где Екатеринбург занял пятое место. Информация появилась на сайте журнала. Из достижений города в сфере бизнеса выделили продуктовые сети города «Монетка» у которой открыто 2088 магазинов по всей России. Также отметили Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, который в прошлом году стал единственным региональным вузом, вошедшим в первую десятку рейтинга лучших российских университетов по версии Forbes. На первом месте в рейтинге лучших городов России для бизнеса расположился Краснодар, на втором Южно-Сахалинск, третье место досталось Тюмени и на четвертом оказался Калининград. Москва и Санкт-Петербург в рейтинг не включены, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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