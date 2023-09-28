Екатеринбург оказался на пятом месте в рейтинге Forbes

28 сентября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

Екатеринбург занял пятое место в рейтинге лучших городов России для бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После десятилетнего перерыва Forbes составили новый рейтинг лучших городов России для бизнеса, где Екатеринбург занял пятое место. Информация появилась на сайте журнала. Из достижений города в сфере бизнеса выделили продуктовые сети города «Монетка» у которой открыто 2088 магазинов по всей России. Также отметили Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, который в прошлом году стал единственным региональным вузом, вошедшим в первую десятку рейтинга лучших российских университетов по версии Forbes. На первом месте в рейтинге лучших городов России для бизнеса расположился Краснодар, на втором Южно-Сахалинск, третье место досталось Тюмени и на четвертом оказался Калининград. Москва и Санкт-Петербург в рейтинг не включены, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.

После десятилетнего перерыва Forbes составили новый рейтинг лучших городов России для бизнеса, где Екатеринбург занял пятое место. Информация появилась на сайте журнала. Из достижений города в сфере бизнеса выделили продуктовые сети города «Монетка» у которой открыто 2088 магазинов по всей России. Также отметили Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, который в прошлом году стал единственным региональным вузом, вошедшим в первую десятку рейтинга лучших российских университетов по версии Forbes. На первом месте в рейтинге лучших городов России для бизнеса расположился Краснодар, на втором Южно-Сахалинск, третье место досталось Тюмени и на четвертом оказался Калининград. Москва и Санкт-Петербург в рейтинг не включены, а города Подмосковья выделены в отдельный кластер.