Свердловскому киллеру рейдера Федулева, убившему бизнесменов, смягчили наказание

Уральского киллера Виталию Пильщикову, осужденного на 24 года за убийство бизнесменов и милиционера, отправили в исправительный центр из колонии строгого режима. Решение принял Свердловский областной суд.
По версии следствия, Пильщиков работал на одного из самых известных рейдеров Урала Павла Федулева. В колонию его отправили за убийства нескольких бизнесменов, охранника и милиционера. В мае 2011 Федулев был осужден на 20 лет за организацию преступного сообщества и мошенничества.
«Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил апелляционную жалобу, заменив Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком четыре года четыре месяца и 26 дней принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства», — сообщает telegram-канал «Свердловской областной суд». До исправцентра он проследует самостоятельно. При этом срок отбывания наказания будет исчисляться с момента прибытия Пильщикова в центр.
В июне Пильщиков уже пытался добиться смягчения приговора. Он хотел освободиться по УДО. Однако суд не удовлетворил его ходатайство.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.