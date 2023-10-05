Свердловскому киллеру рейдера Федулева, убившему бизнесменов, смягчили наказание

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Теперь Виталий Пильщиков проведет четыре года в исправцентре (архивное фото) Фото:

Уральского киллера Виталию Пильщикову, осужденного на 24 года за убийство бизнесменов и милиционера, отправили в исправительный центр из колонии строгого режима. Решение принял Свердловский областной суд.

По версии следствия, Пильщиков работал на одного из самых известных рейдеров Урала Павла Федулева. В колонию его отправили за убийства нескольких бизнесменов, охранника и милиционера. В мае 2011 Федулев был осужден на 20 лет за организацию преступного сообщества и мошенничества.

«Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил апелляционную жалобу, заменив Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком четыре года четыре месяца и 26 дней принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства», — сообщает telegram-канал «Свердловской областной суд». До исправцентра он проследует самостоятельно. При этом срок отбывания наказания будет исчисляться с момента прибытия Пильщикова в центр.

В июне Пильщиков уже пытался добиться смягчения приговора. Он хотел освободиться по УДО. Однако суд не удовлетворил его ходатайство.

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Уральского киллера Виталию Пильщикову, осужденного на 24 года за убийство бизнесменов и милиционера, отправили в исправительный центр из колонии строгого режима. Решение принял Свердловский областной суд. По версии следствия, Пильщиков работал на одного из самых известных рейдеров Урала Павла Федулева. В колонию его отправили за убийства нескольких бизнесменов, охранника и милиционера. В мае 2011 Федулев был осужден на 20 лет за организацию преступного сообщества и мошенничества. «Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил апелляционную жалобу, заменив Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком четыре года четыре месяца и 26 дней принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства», — сообщает telegram-канал «Свердловской областной суд». До исправцентра он проследует самостоятельно. При этом срок отбывания наказания будет исчисляться с момента прибытия Пильщикова в центр. В июне Пильщиков уже пытался добиться смягчения приговора. Он хотел освободиться по УДО. Однако суд не удовлетворил его ходатайство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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