Свердловскому киллеру рейдера Федулева, убившему бизнесменов, смягчили наказание

05 октября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Теперь Виталий Пильщиков проведет четыре года в исправцентре (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уральского киллера Виталию Пильщикову, осужденного на 24 года за убийство бизнесменов и милиционера, отправили в исправительный центр из колонии строгого режима. Решение принял Свердловский областной суд. По версии следствия, Пильщиков работал на одного из самых известных рейдеров Урала Павла Федулева. В колонию его отправили за убийства нескольких бизнесменов, охранника и милиционера. В мае 2011 Федулев был осужден на 20 лет за организацию преступного сообщества и мошенничества. «Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил апелляционную жалобу, заменив Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком четыре года четыре месяца и 26 дней принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства», — сообщает telegram-канал «Свердловской областной суд». До исправцентра он проследует самостоятельно. При этом срок отбывания наказания будет исчисляться с момента прибытия Пильщикова в центр. В июне Пильщиков уже пытался добиться смягчения приговора. Он хотел освободиться по УДО. Однако суд не удовлетворил его ходатайство.

Уральского киллера Виталию Пильщикову, осужденного на 24 года за убийство бизнесменов и милиционера, отправили в исправительный центр из колонии строгого режима. Решение принял Свердловский областной суд. По версии следствия, Пильщиков работал на одного из самых известных рейдеров Урала Павла Федулева. В колонию его отправили за убийства нескольких бизнесменов, охранника и милиционера. В мае 2011 Федулев был осужден на 20 лет за организацию преступного сообщества и мошенничества. «Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил апелляционную жалобу, заменив Виталию Пильщикову неотбытую часть наказания в виде лишения свободы сроком четыре года четыре месяца и 26 дней принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% заработной платы в доход государства», — сообщает telegram-канал «Свердловской областной суд». До исправцентра он проследует самостоятельно. При этом срок отбывания наказания будет исчисляться с момента прибытия Пильщикова в центр. В июне Пильщиков уже пытался добиться смягчения приговора. Он хотел освободиться по УДО. Однако суд не удовлетворил его ходатайство.