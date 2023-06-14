Киллер рейдера Федулева, убивший несколько человек, попытался смягчить себе наказание

Суд отказал смягчать наказание киллера Виталия Пильщикова, работавшего на рейдера Федулева
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Виталию Пильщикову отказали в смягчении наказания Фото:

Уральский киллер Виталий Пильщиков, которого отправили в колонию на 24 года за совершение убийства предпринимателей, охранника и милиционера, а также незаконный оборот оружия не смог смягчить себе наказание в исправительной колонии строгого режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Убийца работал на знаменитого рейдера из 90-х Павла Федулева

«Сегодня 14 июня 2023 года, по результатам рассмотрения ходатайства Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал адвокату Виталия Пильщикова в удовлетворении ходатайства. Осужденный Пильщиков продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ГУФСИН России по Свердловской области. Судебный акт не вступил в законную силу», — сказано в сообщении. Защитник осужденного запрашивал более мягкий вид наказания Пильщикову.

Сотрудники полиции смогли доказать причастность киллер рейдера Павла Федулева к серии убийств. Также его привлекли к ответственности за незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой лиц. Мужчину отправили в колонию на 24 года и 10 месяцев. Ранее Виталий Пильщиков уже подавал апелляцию о досрочном освобождении.

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Уральский киллер Виталий Пильщиков, которого отправили в колонию на 24 года за совершение убийства предпринимателей, охранника и милиционера, а также незаконный оборот оружия не смог смягчить себе наказание в исправительной колонии строгого режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Убийца работал на знаменитого рейдера из 90-х Павла Федулева «Сегодня 14 июня 2023 года, по результатам рассмотрения ходатайства Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал адвокату Виталия Пильщикова в удовлетворении ходатайства. Осужденный Пильщиков продолжит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительном учреждении ГУФСИН России по Свердловской области. Судебный акт не вступил в законную силу», — сказано в сообщении. Защитник осужденного запрашивал более мягкий вид наказания Пильщикову. Сотрудники полиции смогли доказать причастность киллер рейдера Павла Федулева к серии убийств. Также его привлекли к ответственности за незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой лиц. Мужчину отправили в колонию на 24 года и 10 месяцев. Ранее Виталий Пильщиков уже подавал апелляцию о досрочном освобождении.
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