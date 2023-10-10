В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) разработали модель распределения электроэнергии между станциями для быстрой «заправки» электромобилей энергией. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, ученые собрали «цифрового двойника» модели.
«В университете разработали модель распределения электроэнергии между донорами и потребителями. Это сеть электроснабжения для зарядных станций электромобилей. Разработка решает задачу оптимального управления сетью», — отметили в ЮУрГУ.
Станции вдоль дорог будут иметь по нескольку устройств зарядки, подключенных к внешней сети и снабженных солнечными батареями. Станция будет способна работать в трех режимах. При зарядке одновременно нескольких автомобилей объект будет черпать энергию из сети или работать в автономной режиме, если получаемого от солнечных батарей «топлива» достаточно. При избытке энергии станция будет отдавать ее другим потребителям — тем же заправкам с дефицитом. Это сократит время автомобилистов, проводимое на зарядных станциях.
«Допустим, что в сети установлены автоматические коммутационные аппараты с дистанционным управлением. Обеспечить оптимальную работу сети, управляя коммутационными аппаратами является задачей нетривиальной», — отметил доцент, кандидат технических наук Константин Горшков.
В настоящий момент модель собрана виртуально в пакете LabView. Ученые займутся совершенствованием разработки. Когда заправки для электромобилей окончательно войдут в повседневность, модель будет применима в реальной сети.
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