Челябинцы помогут электромобилям быстро заправляться энергией на дороге. Фото

Ученые ЮУрГУ создали виртуальную модель для ускорения заправки электрокаров

11 октября 2023 в 09:29 Размер текста - 17 +

Разработка ученых поможет тратить на зарядку авто меньше времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) разработали модель распределения электроэнергии между станциями для быстрой «заправки» электромобилей энергией. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, ученые собрали «цифрового двойника» модели. «В университете разработали модель распределения электроэнергии между донорами и потребителями. Это сеть электроснабжения для зарядных станций электромобилей. Разработка решает задачу оптимального управления сетью», — отметили в ЮУрГУ. Станции вдоль дорог будут иметь по нескольку устройств зарядки, подключенных к внешней сети и снабженных солнечными батареями. Станция будет способна работать в трех режимах. При зарядке одновременно нескольких автомобилей объект будет черпать энергию из сети или работать в автономной режиме, если получаемого от солнечных батарей «топлива» достаточно. При избытке энергии станция будет отдавать ее другим потребителям — тем же заправкам с дефицитом. Это сократит время автомобилистов, проводимое на зарядных станциях. «Допустим, что в сети установлены автоматические коммутационные аппараты с дистанционным управлением. Обеспечить оптимальную работу сети, управляя коммутационными аппаратами является задачей нетривиальной», — отметил доцент, кандидат технических наук Константин Горшков. В настоящий момент модель собрана виртуально в пакете LabView. Ученые займутся совершенствованием разработки. Когда заправки для электромобилей окончательно войдут в повседневность, модель будет применима в реальной сети. Модель оптимизирует работу сети зарядных станций для электрокаров Фото: пресс-служба ЮУрГУ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ, Челябинск) разработали модель распределения электроэнергии между станциями для быстрой «заправки» электромобилей энергией. Как URA.RU сообщили в пресс-службе вуза, ученые собрали «цифрового двойника» модели. «В университете разработали модель распределения электроэнергии между донорами и потребителями. Это сеть электроснабжения для зарядных станций электромобилей. Разработка решает задачу оптимального управления сетью», — отметили в ЮУрГУ. Станции вдоль дорог будут иметь по нескольку устройств зарядки, подключенных к внешней сети и снабженных солнечными батареями. Станция будет способна работать в трех режимах. При зарядке одновременно нескольких автомобилей объект будет черпать энергию из сети или работать в автономной режиме, если получаемого от солнечных батарей «топлива» достаточно. При избытке энергии станция будет отдавать ее другим потребителям — тем же заправкам с дефицитом. Это сократит время автомобилистов, проводимое на зарядных станциях. «Допустим, что в сети установлены автоматические коммутационные аппараты с дистанционным управлением. Обеспечить оптимальную работу сети, управляя коммутационными аппаратами является задачей нетривиальной», — отметил доцент, кандидат технических наук Константин Горшков. В настоящий момент модель собрана виртуально в пакете LabView. Ученые займутся совершенствованием разработки. Когда заправки для электромобилей окончательно войдут в повседневность, модель будет применима в реальной сети.