Ученые УрФУ выяснили, как отсутствие смысла жизни заставляет людей брать кредиты

Ученые УрФУ: люди с недостатком смысла жизни подвержены импульсивным покупкам

Чтобы справиться со стрессом молодежь предпочитает тратить деньги в магазинах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Исследователи Уральского федерального университета (УрФУ) выяснили, что 82,7% российской молодежи испытывают «смысловой голод» — состояние, когда человек испытывает недостаток в смысле своей жизни. Чтобы компенсировать эту нехватку, россияне предпочитают покупать сладкое, мучное, алкоголь и совершают эмоциональные покупки в кредит. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Среди молодежи увеличилось количество испытывающих смысловой голод. Если в допандемийный период положительных ответов было только около половины, то в 2022 году лишь 17,3% отметили, что никогда не испытывали такого состояния», — пояснила доцент кафедры менеджмента УрФУ Ксения Данилова. По словам ученых, нехватка смыслов провоцирует в людях чувство пустоты и дефицит радости, на фоне этого россияне предпочитают покупать вещи, которые приносят им сиюминутную радость.

Например, опрошенные говорили, что покупают алкоголь, мучные изделия, шоколад, снеки и товары индустрии красоты, чтобы справится со стрессом. «Люди, испытывающие дефицит смыслов, чаще других демонстрируют импульсивное поведение, которое, в том числе, выражается в потребительских качествах. Например, они больше других подвержены закредитованности — в основном за счет совершения эмоциональных покупок в кредит», — пояснили в УрФУ.

Также студенты, которые испытывают «смысловой голод», в большей степени потребительски относятся к системе высшего образования. Они считают, что ответственность за результаты их обучения лежит на вузе.

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