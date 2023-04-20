20 апреля 2023

Ученые УрФУ изобрели датчик, который улавливает запах взрывчатки

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , высшее образование, химия, студенты, химическая лаборатория, научная работа, лаборатория органического синтеза, молодой ученый
Ученые разработали высокочувствительные к наличию взрывчатки сенсоры Фото:

Ученые Уральского федерального университета имени Ельцина вместе с коллегами из Сирии изобрели сенсоры, которые точно определяют пары токсических и взрывчатых веществ. Этот метод определения опасных веществ отличается от других простотой исполнения, дешевизной и высокой чувствительностью, сообщили URA.RU в пресс-службе УрФУ.

«Обнаружение происходит следующим образом: сенсоры помещают в небольшой прибор, который прокачивает воздух и с помощью компактной видеокамеры фиксирует в режиме реального времени изменения яркости материала. Когда в потоке воздуха появляются пары нитроароматических веществ, свечение гасится», — рассказали авторы разработки.

В основе флуоресцентных материалов — производные пирена. Они являются высокочувствительными и определяют нитросодержащие токсичные и взрывчатые вещества в растворах и газах. Метод, которые разработали уральские ученые, отличается простотой технического исполнения, дешевизной и высокой чувствительностью. Разработка таких изобретений является задачей национальной безопасности во всем мире.

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Ученые Уральского федерального университета имени Ельцина вместе с коллегами из Сирии изобрели сенсоры, которые точно определяют пары токсических и взрывчатых веществ. Этот метод определения опасных веществ отличается от других простотой исполнения, дешевизной и высокой чувствительностью, сообщили URA.RU в пресс-службе УрФУ. «Обнаружение происходит следующим образом: сенсоры помещают в небольшой прибор, который прокачивает воздух и с помощью компактной видеокамеры фиксирует в режиме реального времени изменения яркости материала. Когда в потоке воздуха появляются пары нитроароматических веществ, свечение гасится», — рассказали авторы разработки. В основе флуоресцентных материалов — производные пирена. Они являются высокочувствительными и определяют нитросодержащие токсичные и взрывчатые вещества в растворах и газах. Метод, которые разработали уральские ученые, отличается простотой технического исполнения, дешевизной и высокой чувствительностью. Разработка таких изобретений является задачей национальной безопасности во всем мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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