Ученые УрФУ изобрели датчик, который улавливает запах взрывчатки

Ученые Уральского федерального университета имени Ельцина вместе с коллегами из Сирии изобрели сенсоры, которые точно определяют пары токсических и взрывчатых веществ. Этот метод определения опасных веществ отличается от других простотой исполнения, дешевизной и высокой чувствительностью, сообщили URA.RU в пресс-службе УрФУ.
«Обнаружение происходит следующим образом: сенсоры помещают в небольшой прибор, который прокачивает воздух и с помощью компактной видеокамеры фиксирует в режиме реального времени изменения яркости материала. Когда в потоке воздуха появляются пары нитроароматических веществ, свечение гасится», — рассказали авторы разработки.
В основе флуоресцентных материалов — производные пирена. Они являются высокочувствительными и определяют нитросодержащие токсичные и взрывчатые вещества в растворах и газах. Метод, которые разработали уральские ученые, отличается простотой технического исполнения, дешевизной и высокой чувствительностью. Разработка таких изобретений является задачей национальной безопасности во всем мире.
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