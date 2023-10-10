Режиссер из ХМАО ищет спонсоров для съемок криминального сериала

Режиссер Расулов из ХМАО собирается снять продолжение сериала «Бюро по обману»

11 октября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Режиссер из Сургута Рафат Расулов ищет спонсоров для съемок второго сезона сериала «Бюро по обману» Фото: Илья Московец © URA.RU Режиссер из Сургута Рафат Расулов ищет спонсоров на краудфандинговой платформе для съемок второго сезона криминального сериала «Бюро по обману». Поддержка с краудфандинга поможет улучшить качество съемок, рассказал URA.RU Расулов.



«Краудфандинг является дополнительной поддержкой для сериала. Проект финансируется на собственные средства и держится на энтузиазме участвующих в нем актеров. А дополнительная поддержка с краудфандинга — это бонус на улучшение качества съемки», — отметил режиссер.



По сюжету первого сезона сериала «Бюро по обману», главный герой — адвокат, который был неправомерно осужден, освободился из тюрьмы и начал помогать своим клиентам, используя фальшивые улики. Второй сезон будет отличаться новыми героями и сценическими боями, которые придадут картине больше экшена. «Во втором сезоне ожидается много неожиданных поворотов, больше экшна (отработанных сценических боев), новая любовная история, новые герои в самом бюро, а также появление старых героев», — добавил Расулов.



Съемки планируется завершить к концу года. По словам режиссера, погодные условия и финансовые возможности съемочной группы замедляют процесс съемки.



Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сняли сериал о детях, которые, рискуя собой, спасли жизни других людей. Альманах с рабочим названием «Молодая гвардия» состоит из 6 картин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Режиссер из Сургута Рафат Расулов ищет спонсоров на краудфандинговой платформе для съемок второго сезона криминального сериала «Бюро по обману». Поддержка с краудфандинга поможет улучшить качество съемок, рассказал URA.RU Расулов. «Краудфандинг является дополнительной поддержкой для сериала. Проект финансируется на собственные средства и держится на энтузиазме участвующих в нем актеров. А дополнительная поддержка с краудфандинга — это бонус на улучшение качества съемки», — отметил режиссер. По сюжету первого сезона сериала «Бюро по обману», главный герой — адвокат, который был неправомерно осужден, освободился из тюрьмы и начал помогать своим клиентам, используя фальшивые улики. Второй сезон будет отличаться новыми героями и сценическими боями, которые придадут картине больше экшена. «Во втором сезоне ожидается много неожиданных поворотов, больше экшна (отработанных сценических боев), новая любовная история, новые герои в самом бюро, а также появление старых героев», — добавил Расулов. Съемки планируется завершить к концу года. По словам режиссера, погодные условия и финансовые возможности съемочной группы замедляют процесс съемки. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО сняли сериал о детях, которые, рискуя собой, спасли жизни других людей. Альманах с рабочим названием «Молодая гвардия» состоит из 6 картин.