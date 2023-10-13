Минюст пополнил реестр иноагентов бывшим вице-президентом Газпромбанка

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Бренды ПМЭФ, газпромбанк
Волобуев также вступил в подразделение ВСУ Фото:

Минюст России внес бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева в реестр иностранных агентов. Информация об этом была опубликована официальном сайте ведомства.

«13 октября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен И.М. Волобуев», — заявлено на сайте Минюста. Отмечается, что Волобуев открыто поддерживал власти Украины, негативно высказывался в отношении СВО, а также вступил в одно из подразделений ВСУ.

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Минюст России внес бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева в реестр иностранных агентов. Информация об этом была опубликована официальном сайте ведомства. «13 октября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен И.М. Волобуев», — заявлено на сайте Минюста. Отмечается, что Волобуев открыто поддерживал власти Украины, негативно высказывался в отношении СВО, а также вступил в одно из подразделений ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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