Минюст пополнил реестр иноагентов бывшим вице-президентом Газпромбанка

13 октября 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Волобуев также вступил в подразделение ВСУ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Минюст России внес бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева в реестр иностранных агентов. Информация об этом была опубликована официальном сайте ведомства. «13 октября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен И.М. Волобуев», — заявлено на сайте Минюста . Отмечается, что Волобуев открыто поддерживал власти Украины, негативно высказывался в отношении СВО, а также вступил в одно из подразделений ВСУ.

Минюст России внес бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева в реестр иностранных агентов. Информация об этом была опубликована официальном сайте ведомства. «13 октября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен И.М. Волобуев», — заявлено на сайте Минюста. Отмечается, что Волобуев открыто поддерживал власти Украины, негативно высказывался в отношении СВО, а также вступил в одно из подразделений ВСУ.