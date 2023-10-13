Минюст пополнил реестр иноагентов бывшим вице-президентом Газпромбанка

Волобуев также вступил в подразделение ВСУ
Минюст России внес бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева в реестр иностранных агентов. Информация об этом была опубликована официальном сайте ведомства.
«13 октября 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включен И.М. Волобуев», — заявлено на
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