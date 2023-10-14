14 октября 2023

В Свердловской области водитель сбил пешехода и выкинул труп в канаву. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС задержали водителя Фото:

В Туринском районе (Свердловская область) 12 октября 40-летний водитель сбил 54-летнего мужчину, после чего скинул тело в канаву и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

«В селе Коркинское Туринского района неустановленный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по улице Свердлова, допустил наезд на пешехода, после чего скинул тело в канаву и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход, мужчина 1969 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — сказано в сообщении. Однако позже сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль, а затем и водителя, который дал признательные показания.

Автомобилистом оказался 40-летний житель Коркинского. Он рассказал, что направлялся на работу на своем автомобиле ВАЗ-211124, но из-за плохой видимости не заметил лежащего на дороге человека и наехал на него. После ДТП он убрал пешехода с проезжей части и уехал с места происшествия.

По факту ДТП силовики организовали проверку. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Туринском районе (Свердловская область) 12 октября 40-летний водитель сбил 54-летнего мужчину, после чего скинул тело в канаву и скрылся с места ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «В селе Коркинское Туринского района неустановленный водитель неустановленного автомобиля, двигаясь по улице Свердлова, допустил наезд на пешехода, после чего скинул тело в канаву и скрылся с места происшествия. В результате ДТП пешеход, мужчина 1969 года рождения, от полученных травм скончался на месте», — сказано в сообщении. Однако позже сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль, а затем и водителя, который дал признательные показания. Автомобилистом оказался 40-летний житель Коркинского. Он рассказал, что направлялся на работу на своем автомобиле ВАЗ-211124, но из-за плохой видимости не заметил лежащего на дороге человека и наехал на него. После ДТП он убрал пешехода с проезжей части и уехал с места происшествия. По факту ДТП силовики организовали проверку. В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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