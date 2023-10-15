15 октября 2023
14 октября 2023

Челябинский экс-силовик, обвиняемый в мошенничестве, встретит Новый год в СИЗО

Экс-сотрудник челябинской ГИБДД Алексеев останется в СИЗО до 18 января 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дом Владимира Пузырева. Екатеринбург, сизо, тюрьма, решетка, место заключения, клетка
Сергей Алексеев останется под стражей до 18 января 2024 года Фото:

Бывший сотрудник челябинской ГИБДД Сергей Алексеев, обвиняемый в мошенничестве на сумму около 20 млн рублей, встретит Новый год в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда 16 октября, его оставили под стражей до 18 января 2024 года.

«Суд сегодня рассмотрел в апелляционном порядке жалобу обвиняемого Сергея Алексеева. Постановление Центрального райсуда от 4 октября 2023 года, которым Алексееву продлен срок содержания под стражей до 18 января 2023 года оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в своей жалобе Алексеев просил отменить постановление суда первой инстанции. Он просил избрать в своем отношении более мягкую меру пресечения, а именно — домашний арест.

Алексеев был задержан в августе сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Ему инкриминировали обвинения в нескольких эпизодах мошенничества. У следствия есть основания полагать, что он причастен к обману покупателей, желающих приобрести бытовую технику. Предварительно, Алексеев предлагал им технику по сниженной цене. Однако, оформив заказ, большая часть покупателей так и не дождалась домашней утвари.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший сотрудник челябинской ГИБДД Сергей Алексеев, обвиняемый в мошенничестве на сумму около 20 млн рублей, встретит Новый год в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда 16 октября, его оставили под стражей до 18 января 2024 года. «Суд сегодня рассмотрел в апелляционном порядке жалобу обвиняемого Сергея Алексеева. Постановление Центрального райсуда от 4 октября 2023 года, которым Алексееву продлен срок содержания под стражей до 18 января 2023 года оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в своей жалобе Алексеев просил отменить постановление суда первой инстанции. Он просил избрать в своем отношении более мягкую меру пресечения, а именно — домашний арест. Алексеев был задержан в августе сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Ему инкриминировали обвинения в нескольких эпизодах мошенничества. У следствия есть основания полагать, что он причастен к обману покупателей, желающих приобрести бытовую технику. Предварительно, Алексеев предлагал им технику по сниженной цене. Однако, оформив заказ, большая часть покупателей так и не дождалась домашней утвари.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...