Челябинский экс-силовик, обвиняемый в мошенничестве, встретит Новый год в СИЗО

Экс-сотрудник челябинской ГИБДД Алексеев останется в СИЗО до 18 января 2024 года

16 октября 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Сергей Алексеев останется под стражей до 18 января 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший сотрудник челябинской ГИБДД Сергей Алексеев, обвиняемый в мошенничестве на сумму около 20 млн рублей, встретит Новый год в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда 16 октября, его оставили под стражей до 18 января 2024 года. «Суд сегодня рассмотрел в апелляционном порядке жалобу обвиняемого Сергея Алексеева. Постановление Центрального райсуда от 4 октября 2023 года, которым Алексееву продлен срок содержания под стражей до 18 января 2023 года оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в своей жалобе Алексеев просил отменить постановление суда первой инстанции. Он просил избрать в своем отношении более мягкую меру пресечения, а именно — домашний арест. Алексеев был задержан в августе сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Ему инкриминировали обвинения в нескольких эпизодах мошенничества. У следствия есть основания полагать, что он причастен к обману покупателей, желающих приобрести бытовую технику. Предварительно, Алексеев предлагал им технику по сниженной цене. Однако, оформив заказ, большая часть покупателей так и не дождалась домашней утвари.

Бывший сотрудник челябинской ГИБДД Сергей Алексеев, обвиняемый в мошенничестве на сумму около 20 млн рублей, встретит Новый год в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда 16 октября, его оставили под стражей до 18 января 2024 года. «Суд сегодня рассмотрел в апелляционном порядке жалобу обвиняемого Сергея Алексеева. Постановление Центрального райсуда от 4 октября 2023 года, которым Алексееву продлен срок содержания под стражей до 18 января 2023 года оставлено без изменений», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в своей жалобе Алексеев просил отменить постановление суда первой инстанции. Он просил избрать в своем отношении более мягкую меру пресечения, а именно — домашний арест. Алексеев был задержан в августе сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Ему инкриминировали обвинения в нескольких эпизодах мошенничества. У следствия есть основания полагать, что он причастен к обману покупателей, желающих приобрести бытовую технику. Предварительно, Алексеев предлагал им технику по сниженной цене. Однако, оформив заказ, большая часть покупателей так и не дождалась домашней утвари.