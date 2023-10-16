Водитель Lada Largus влетел в машину скорой помощи в центре Шадринска

Водитель легкового автомобиля не пропустил на перекрестке машину скорой
Автомобиль Lada Largus въехал в машину скорой помощи на одном из центральных перекрестков Шадринска (Курганская область). Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
«ДТП на Свердлова — Володарского. Скорая помощь и Lada Largus», — передает telegram-канал «Шадринск», где также выложено видео с места аварии.
Информации о пострадавших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
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