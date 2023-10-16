Водитель Lada Largus влетел в машину скорой помощи в центре Шадринска

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Водитель легкового автомобиля не пропустил на перекрестке машину скорой Фото:

Автомобиль Lada Largus въехал в машину скорой помощи на одном из центральных перекрестков Шадринска (Курганская область). Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

«ДТП на Свердлова — Володарского. Скорая помощь и Lada Largus», — передает telegram-канал «Шадринск», где также выложено видео с места аварии.

Информации о пострадавших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

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Автомобиль Lada Largus въехал в машину скорой помощи на одном из центральных перекрестков Шадринска (Курганская область). Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. «ДТП на Свердлова — Володарского. Скорая помощь и Lada Largus», — передает telegram-канал «Шадринск», где также выложено видео с места аварии. Информации о пострадавших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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