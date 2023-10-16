Водитель Lada Largus влетел в машину скорой помощи в центре Шадринска

16 октября 2023 в 23:16 Размер текста - 17 +

Водитель легкового автомобиля не пропустил на перекрестке машину скорой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автомобиль Lada Largus въехал в машину скорой помощи на одном из центральных перекрестков Шадринска (Курганская область). Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. «ДТП на Свердлова — Володарского. Скорая помощь и Lada Largus», — передает telegram-канал «Шадринск», где также выложено видео с места аварии. Информации о пострадавших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

Автомобиль Lada Largus въехал в машину скорой помощи на одном из центральных перекрестков Шадринска (Курганская область). Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. «ДТП на Свердлова — Володарского. Скорая помощь и Lada Largus», — передает telegram-канал «Шадринск», где также выложено видео с места аварии. Информации о пострадавших нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.