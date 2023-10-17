17 октября 2023

Престарелый лихач сбил человека в Магнитогорске и скрылся с места ДТП

Прокуратура: в Магнитогорске осудят пенсионера, который устроил ДТП и скрылся
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, автомобилист, такси, водитель, руль, автовладелец
Пенсионер сел за руль без очков для зрения Фото:

В Магнитогорске Челябинской области будет осужден пенсионер, который сел за руль без очков и на скорости 80 километров в час сбил человека, а потом скрылся. Пешеход получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего местного жителя. Обвиняемый вечером 6 сентября 2022 года управлял автомобилем без использования очков для зрения, двигаясь со скоростью не менее 80 километров в час сбил пешехода и скрылся», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что ДТП произошло в районе дома № 39 по проспекту Карла Маркса, при этом водитель имел возможность увидеть пешехода и предотвратить наезд. Тем не менее он не предпринял мер для остановки автомобиля и сбил мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью.

Пенсионера обвинили в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего, сопряженное с оставлением места его совершения). Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском райсуде Магнитогорска.

Ранее стало известно, что в Копейске неизвестный сбил подростка 2008 года рождения и скрылся с места ДТП. В ведомстве уточнили, что школьник переходил проезжую часть в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перекрестка. Ребенок получил травмы.

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В Магнитогорске Челябинской области будет осужден пенсионер, который сел за руль без очков и на скорости 80 километров в час сбил человека, а потом скрылся. Пешеход получил тяжелые травмы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего местного жителя. Обвиняемый вечером 6 сентября 2022 года управлял автомобилем без использования очков для зрения, двигаясь со скоростью не менее 80 километров в час сбил пешехода и скрылся», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что ДТП произошло в районе дома № 39 по проспекту Карла Маркса, при этом водитель имел возможность увидеть пешехода и предотвратить наезд. Тем не менее он не предпринял мер для остановки автомобиля и сбил мужчину, причинив ему тяжкий вред здоровью. Пенсионера обвинили в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью потерпевшего, сопряженное с оставлением места его совершения). Уголовное дело будет рассмотрено в Ленинском райсуде Магнитогорска. Ранее стало известно, что в Копейске неизвестный сбил подростка 2008 года рождения и скрылся с места ДТП. В ведомстве уточнили, что школьник переходил проезжую часть в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перекрестка. Ребенок получил травмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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