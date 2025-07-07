07 июля 2025

«Военного агрессора» обнаружили в челябинском нацпарке «Таганай». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Востоке открыли полезные свойства кордицепса
На Востоке открыли полезные свойства кордицепса Фото:

В челябинском национальном парке «Таганай» обнаружили новый для этой территории гриб — кордицепс военный. Его считают настоящим агрессором в грибном царстве, уточнили в пресс-службе нацпарка. 

«Новый для Таганая гриб — кордицепс военный — настоящий агрессор в грибном царстве. Ведь часть своей жизни он проводит, атакуя зарывшихся в почву куколок бабочек», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале. 

Различают более 200 видов этих грибов. И каждый из них развивается на определенных насекомых. До 18 века китайские медики считали его двуединым существом: растением и насекомым одновременно. На Востоке открыли полезные свойства кордицепса. В нем якобы содержится много биологически активных соединений.

В нацпарке»Таганай» специалисты ранее обнаружили новый для этой территории вид грибов — микростому вытянутую. Гриб стал 659-м видом, зафиксированным в нацпарке под Златоустом. 

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В челябинском национальном парке «Таганай» обнаружили новый для этой территории гриб — кордицепс военный. Его считают настоящим агрессором в грибном царстве, уточнили в пресс-службе нацпарка.  «Новый для Таганая гриб — кордицепс военный — настоящий агрессор в грибном царстве. Ведь часть своей жизни он проводит, атакуя зарывшихся в почву куколок бабочек», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале.  Различают более 200 видов этих грибов. И каждый из них развивается на определенных насекомых. До 18 века китайские медики считали его двуединым существом: растением и насекомым одновременно. На Востоке открыли полезные свойства кордицепса. В нем якобы содержится много биологически активных соединений. В нацпарке»Таганай» специалисты ранее обнаружили новый для этой территории вид грибов — микростому вытянутую. Гриб стал 659-м видом, зафиксированным в нацпарке под Златоустом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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