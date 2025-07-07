В челябинском национальном парке «Таганай» обнаружили новый для этой территории гриб — кордицепс военный. Его считают настоящим агрессором в грибном царстве, уточнили в пресс-службе нацпарка.
«Новый для Таганая гриб — кордицепс военный — настоящий агрессор в грибном царстве. Ведь часть своей жизни он проводит, атакуя зарывшихся в почву куколок бабочек», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале.
Различают более 200 видов этих грибов. И каждый из них развивается на определенных насекомых. До 18 века китайские медики считали его двуединым существом: растением и насекомым одновременно. На Востоке открыли полезные свойства кордицепса. В нем якобы содержится много биологически активных соединений.
В нацпарке»Таганай» специалисты ранее обнаружили новый для этой территории вид грибов — микростому вытянутую. Гриб стал 659-м видом, зафиксированным в нацпарке под Златоустом.
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