Челябинскому губернатору Текслеру на «Иннопроме» показали двухэтажный трамвай

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Алексей Текслер ознакомился с продукцией челябинских предприятий
Алексей Текслер ознакомился с продукцией челябинских предприятий Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на выставке «Иннопром» ознакомился с продукцией челябинских предприятий. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатора заинтересовал проект двухэтажного трамвая.

«В рамках Международной промышленной выставки „ИННОПРОМ-2025“ Алексей Текслер посетил стенды ряда ведущих предприятий региона, ознакомившись с их новейшими разработками и достижениями. На стенде Минпромторга, где представлены самые современные транспортные решения, губернатору представили новинку УКВЗ — макет двухэтажного трамвая „Антар“, — сообщили в пресс-службе правительства.

Также Текслер осмотрел стенды ООО «Челябинский завод электрооборудования» и ООО «Челябинский компрессорный завод». На стенде UMG губернатору презентовали снегоуплотнительную машину, изготовленную предприятием «Челябинские строительно-дорожные машины». Это первая отечественная снегоуплотнительная машина, готовая к серийному производству. Ратрак предназначен для формирования ровных и плотных поверхностей из снега, например, для подготовки лыжных трасс и других площадок для зимних видов спорта.

Промышленная группа «КОНАР» на своем стенде представила губернатору корпус питательного центробежного насоса для АЭС «Аккую» и магистральный насос НМ 4500-650, созданный в рамках импортозамещения. Текслер также посетил стенд «Группы Синара» и ознакомился с трехсекционным низкопольным трамваем. Также был представлен макет будущего комплекса по производству высокоскоростных поездов на заводе «Уральские локомотивы».

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на выставке «Иннопром» ознакомился с продукцией челябинских предприятий. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, губернатора заинтересовал проект двухэтажного трамвая. «В рамках Международной промышленной выставки „ИННОПРОМ-2025“ Алексей Текслер посетил стенды ряда ведущих предприятий региона, ознакомившись с их новейшими разработками и достижениями. На стенде Минпромторга, где представлены самые современные транспортные решения, губернатору представили новинку УКВЗ — макет двухэтажного трамвая „Антар“, — сообщили в пресс-службе правительства. Также Текслер осмотрел стенды ООО «Челябинский завод электрооборудования» и ООО «Челябинский компрессорный завод». На стенде UMG губернатору презентовали снегоуплотнительную машину, изготовленную предприятием «Челябинские строительно-дорожные машины». Это первая отечественная снегоуплотнительная машина, готовая к серийному производству. Ратрак предназначен для формирования ровных и плотных поверхностей из снега, например, для подготовки лыжных трасс и других площадок для зимних видов спорта. Промышленная группа «КОНАР» на своем стенде представила губернатору корпус питательного центробежного насоса для АЭС «Аккую» и магистральный насос НМ 4500-650, созданный в рамках импортозамещения. Текслер также посетил стенд «Группы Синара» и ознакомился с трехсекционным низкопольным трамваем. Также был представлен макет будущего комплекса по производству высокоскоростных поездов на заводе «Уральские локомотивы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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