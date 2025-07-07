В Златоусте организовали объезд закрытого на ремонт моста

В Златоусте Челябинской области жители поселка Подсобное хозяйство машзавода потребовали обеспечить проезд в город после перекрытия моста. По их словам, по местным улицам можно проехать на машине только днем, а ночью они отрезаны от цивилизации. В администрации города URA.RU сообщили пути объезда.
"Мы отрезаны от цивилизации. Месяц назад нам перерыли мост и работы не ведутся, проезд только в дневное время, ночью ни скорая помощь, ни пожарная к нам просто не попадут", — жалуются местные жители.
Жители отмечают, что проезд на транспорте доступен только днем, а по ночам пешеходы вынуждены пробираться через реку. В Управлении ЖКХ администрации Златоуста отметили, что в этом месте проводится обустройство водопропускной трубы.
"Подрядная организация уже приступила к работам и планирует завершить их до конца июля. На период проведения работ организован объезд: в дневное время (с 06:00 до 22:00) через улицу Суворова, в ночное время (с 22:00 до 06:00) – через улицу Садовую. При этом улица Суворова остается доступной для проезда круглосуточно, без ограничений для спецтранспорта: скорой помощи, пожарных машин и полиции", — уточнили в Управлении ЖКХ.
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