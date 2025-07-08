Водоемы Челябинской области прогрелись до 21,5 градуса

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В июне температура воды в озерах и реках снижалась до 19 градусов
В июне температура воды в озерах и реках снижалась до 19 градусов Фото:

Температура воды в озерах и реках Челябинской области достигла 20-21,5 градуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального гидрометеоцентра.

«Температура на водоемах 8 июля. На реках и озерах Челябинской области 20-21,5 градуса», — говорится в сообщении в telegram-канале гидрометеоцентра области. В середине июня температура воды составляла 19 градусов.

По данным «Гисметео», в Челябинске с 8 по 21 июля дожди будут идти почти каждый день. Самый жаркий день прогнозируется 10 июля.

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Температура воды в озерах и реках Челябинской области достигла 20-21,5 градуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального гидрометеоцентра. «Температура на водоемах 8 июля. На реках и озерах Челябинской области 20-21,5 градуса», — говорится в сообщении в telegram-канале гидрометеоцентра области. В середине июня температура воды составляла 19 градусов. По данным «Гисметео», в Челябинске с 8 по 21 июля дожди будут идти почти каждый день. Самый жаркий день прогнозируется 10 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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