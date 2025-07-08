Водоемы Челябинской области прогрелись до 21,5 градуса

В июне температура воды в озерах и реках снижалась до 19 градусов
Температура воды в озерах и реках Челябинской области достигла 20-21,5 градуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального гидрометеоцентра.
«Температура на водоемах 8 июля. На реках и озерах Челябинской области 20-21,5 градуса», — говорится в сообщении в telegram-канале гидрометеоцентра области. В середине июня температура воды составляла 19 градусов.
По данным «Гисметео», в Челябинске с 8 по 21 июля дожди будут идти почти каждый день. Самый жаркий день прогнозируется 10 июля.
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