Стало известно, кто в Челябинске может зарабатывать больше 150 тысяч рублей в месяц

В Челябинске в июле самую большую зарплату готовы платить врачу-урологу. Таким специалистам предлагают от 150 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса SuperJob.
«В Челябинске в июле больше всего готовы платить врачу-урологу. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
На втором месте — вакансия заместителя директора гипермаркета. Таким специалистам в Челябинске готовы платить от 122 тысяч рублей, плюс платить премии и компенсировать питание. На третьем месте — водитель самосвала. Таким специалистам готовы платить от 100 тысяч рублей. В рейтинге также сервисные инженеры и врачи стоматологи-ортодонты с зарплатой от 100 тысяч рублей.
В Челябинской области 80% поликлиник и больниц испытывают сложности при поиске специалистов для трудоустройства. На одну вакансию приходится всего два резюме, что крайне мало, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter.
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