07 июля 2025

Стало известно, кто в Челябинске может зарабатывать больше 150 тысяч рублей в месяц

В Челябинске врачу-урологу готовы платить от 150 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске в топе лучших зарплатных предложений месяца — врачи
В Челябинске в топе лучших зарплатных предложений месяца — врачи Фото:

В Челябинске в июле самую большую зарплату готовы платить врачу-урологу. Таким специалистам предлагают от 150 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса SuperJob. 

«В Челябинске в июле больше всего готовы платить врачу-урологу. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. 

На втором месте — вакансия заместителя директора гипермаркета. Таким специалистам в Челябинске готовы платить от 122 тысяч рублей, плюс платить премии и компенсировать питание. На третьем месте — водитель самосвала. Таким специалистам готовы платить от 100 тысяч рублей. В рейтинге также сервисные инженеры и врачи стоматологи-ортодонты с зарплатой от 100 тысяч рублей.

В Челябинской области 80% поликлиник и больниц испытывают сложности при поиске специалистов для трудоустройства. На одну вакансию приходится всего два резюме, что крайне мало, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter.

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В Челябинске в июле самую большую зарплату готовы платить врачу-урологу. Таким специалистам предлагают от 150 тысяч рублей в месяц, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса SuperJob.  «В Челябинске в июле больше всего готовы платить врачу-урологу. Ищут сотрудника с высшим медицинским образованием. Компания предлагает зарплату от 150 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.  На втором месте — вакансия заместителя директора гипермаркета. Таким специалистам в Челябинске готовы платить от 122 тысяч рублей, плюс платить премии и компенсировать питание. На третьем месте — водитель самосвала. Таким специалистам готовы платить от 100 тысяч рублей. В рейтинге также сервисные инженеры и врачи стоматологи-ортодонты с зарплатой от 100 тысяч рублей. В Челябинской области 80% поликлиник и больниц испытывают сложности при поиске специалистов для трудоустройства. На одну вакансию приходится всего два резюме, что крайне мало, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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