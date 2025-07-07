По итогам 2025 года роботизация принесет Группе ММК два миллиарда рублей

Кумулятивный экономический эффект от роботизации на Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») по итогам 2025 года прогнозируется на уровне двух миллиардов рублей. Об этом начальник управления экономики ПАО «ММК» Евгений Тарабаев рассказал на конференции по программной роботизации «Next Connect: сплав технологий» в Магнитогорске.
«Каждый год входят в строй новые роботы, дающие компании экономию, при этом старые продолжают работать и тоже дают эффект. Только за 2024 год он составил около 500 млн рублей, а накопленный эффект с 2019 года превысил 1,2 млрд рублей. Мы ожидаем в 2025 году кумулятивный эффект, который мы получим от автоматизации, будет порядка двух миллиардов. Это очень серьезный инструмент оптимизации работы», — цитирует Тарабаева пресс-служба ПАО «ММК».
По его словам, за последние четыре года компанией в различные цифровые решения и сервисы инвестировано около 4 млрд рублей, а полученный экономический эффект составил 4,7 млрд рублей. За этот период проработано 160 высокотехнологичных инициатив, реализовано 95 ИТ-проектов.
Организатором 6-й конференции «Next Connect: сплав технологий» выступил Центр технологий роботизации «Некст» совместно с ПАО «ММК» и ООО «ММК-Информсервис» при поддержке партнеров: Primo RPA, Удостоверяющий центр «Газинформсервис», Ramax Group, VK Tech. Мероприятие собрало экспертов из IT, металлургии, телекоммуникаций, ритейла и других отраслей.
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