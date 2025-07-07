07 июля 2025

Челябинский губернатор Текслер предложил молодым промышленникам особую экономическую зону

Текслер предложил Клубу молодых промышленников площадку «Южноуральская»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер обсудил с молодыми промышленниками развитие региона
Алексей Текслер обсудил с молодыми промышленниками развитие региона Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей встречи на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025» предложил участникам «Клуба молодых промышленников» особую экономическую зону «Южноуральская». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Алексей Текслер рассказал о создании в Красноармейском районе особой экономической зоны „Южноуральская“ и пригласил всех молодых промышленников рассмотреть эту площадку для развития своих производств. Губернатор напомнил о 12 индустриальных парках, промышленных и технопарках и пять территориях опережающего развития, добавив, что в области постоянно совершенствуются меры по снижению фискальной нагрузки на промышленные предприятия с активной инвестиционной политикой», — отметили в пресс-службе правительства области.

Текслер добавил, что экономический блок правительства региона был реорганизован, при этом в его структуре выделено отдельное направление, ответственное за международное и межрегиональное сотрудничество. Такая мера призвана повысить эффективность решения задач, связанных с развитием производства, выходом на внешние рынки, расширением кооперационных связей, получением государственной поддержки, а также с участием в национальных проектах. Глава региона выразил готовность поддерживать перспективные инициативы молодых промышленников области, отметив масштабные задачи, одной из которых является победа в спецоперации, а также развитие образования и обеспечение технологического суверенитета страны.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочей встречи на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2025» предложил участникам «Клуба молодых промышленников» особую экономическую зону «Южноуральская». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Алексей Текслер рассказал о создании в Красноармейском районе особой экономической зоны „Южноуральская“ и пригласил всех молодых промышленников рассмотреть эту площадку для развития своих производств. Губернатор напомнил о 12 индустриальных парках, промышленных и технопарках и пять территориях опережающего развития, добавив, что в области постоянно совершенствуются меры по снижению фискальной нагрузки на промышленные предприятия с активной инвестиционной политикой», — отметили в пресс-службе правительства области. Текслер добавил, что экономический блок правительства региона был реорганизован, при этом в его структуре выделено отдельное направление, ответственное за международное и межрегиональное сотрудничество. Такая мера призвана повысить эффективность решения задач, связанных с развитием производства, выходом на внешние рынки, расширением кооперационных связей, получением государственной поддержки, а также с участием в национальных проектах. Глава региона выразил готовность поддерживать перспективные инициативы молодых промышленников области, отметив масштабные задачи, одной из которых является победа в спецоперации, а также развитие образования и обеспечение технологического суверенитета страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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