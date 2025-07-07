Челябинский поселок на неделю остался без воды

Жители станции Баландино Красноармейского района Челябинской области пожаловались на недельное отсутствие воды. Они потребовали обеспечить подвоз воды и починить местную скважину.
«У нас в посёлке нет воды уже неделю, никакого подвоза воды нет, действующих колонок в посёлке нет, мы брошены на произвол судьбы. Помогите нам», — просят местные жители.
Жители станции отмечают, что сначала им не давали никакой информации, затем сообщили об аварии между поселками Баландино и Береговой, а потом — о сгоревших проводах на местной скважине. В результате они уже неделю не могут помыться, приготовить еду и постирать вещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Красноармейского района, на прошлой неделе в поселке Баландино действительно произошла авария на водопроводе ПАО «Мечел».
«Из двух скважин работала только одна в поселке Фёдоровка. Авария была устранена в нормативное время. Но в этот же период проводились работы от аэропорта по замене изоляторов на опорах и просушке электросетей. Из-за ремонта подключить скважину ПАО „Мечел“, которая идет на поселок Баландино, невозможно. По информации администрации аэропорта, работы планируется закончить 8 июля. В случае срыва сроков подключения скважины администрацией Баландинского сельского поселения будет организован подвоз питьевой воды», — уточнили в пресс-службе администрации.
По данным района, жители не подавали заявок на подвоз воды. В то же время водоснабжение не было полностью перекрыто, вода идет с пониженным давлением и на первых этажах доступна, а до вторых напора не хватает. Кроме того, в администрации района сообщили, что в поселке есть колодец.
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