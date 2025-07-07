07 июля 2025

Челябинский поселок на неделю остался без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла на прошлой неделе
Авария произошла на прошлой неделе Фото:

Жители станции Баландино Красноармейского района Челябинской области пожаловались на недельное отсутствие воды. Они потребовали обеспечить подвоз воды и починить местную скважину. 

«У нас в посёлке нет воды уже неделю, никакого подвоза воды нет, действующих колонок в посёлке нет, мы брошены на произвол судьбы. Помогите нам», — просят местные жители.

Жители станции отмечают, что сначала им не давали никакой информации, затем сообщили об аварии между поселками Баландино и Береговой, а потом — о сгоревших проводах на местной скважине. В результате они уже неделю не могут помыться, приготовить еду и постирать вещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Красноармейского района, на прошлой неделе в поселке Баландино действительно произошла авария на водопроводе ПАО «Мечел».

«Из двух скважин работала только одна в поселке Фёдоровка. Авария была устранена в нормативное время. Но в этот же период проводились работы от аэропорта по замене изоляторов на опорах и просушке электросетей. Из-за ремонта подключить скважину ПАО „Мечел“, которая идет на поселок Баландино, невозможно. По информации администрации аэропорта, работы планируется закончить 8 июля. В случае срыва сроков подключения скважины администрацией Баландинского сельского поселения будет организован подвоз питьевой воды», — уточнили в пресс-службе администрации.

По данным района, жители не подавали заявок на подвоз воды. В то же время водоснабжение не было полностью перекрыто, вода идет с пониженным давлением и на первых этажах доступна, а до вторых напора не хватает. Кроме того, в администрации района сообщили, что в поселке есть колодец.

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Жители станции Баландино Красноармейского района Челябинской области пожаловались на недельное отсутствие воды. Они потребовали обеспечить подвоз воды и починить местную скважину.  «У нас в посёлке нет воды уже неделю, никакого подвоза воды нет, действующих колонок в посёлке нет, мы брошены на произвол судьбы. Помогите нам», — просят местные жители. Жители станции отмечают, что сначала им не давали никакой информации, затем сообщили об аварии между поселками Баландино и Береговой, а потом — о сгоревших проводах на местной скважине. В результате они уже неделю не могут помыться, приготовить еду и постирать вещи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Красноармейского района, на прошлой неделе в поселке Баландино действительно произошла авария на водопроводе ПАО «Мечел». «Из двух скважин работала только одна в поселке Фёдоровка. Авария была устранена в нормативное время. Но в этот же период проводились работы от аэропорта по замене изоляторов на опорах и просушке электросетей. Из-за ремонта подключить скважину ПАО „Мечел“, которая идет на поселок Баландино, невозможно. По информации администрации аэропорта, работы планируется закончить 8 июля. В случае срыва сроков подключения скважины администрацией Баландинского сельского поселения будет организован подвоз питьевой воды», — уточнили в пресс-службе администрации. По данным района, жители не подавали заявок на подвоз воды. В то же время водоснабжение не было полностью перекрыто, вода идет с пониженным давлением и на первых этажах доступна, а до вторых напора не хватает. Кроме того, в администрации района сообщили, что в поселке есть колодец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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