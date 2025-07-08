Министр экологии Гилев: новый мусорный комплекс в Челябинской области не повлияет на тарифы для жителей

Новый полигон в Челябинской области не повлияет на цену вывоза мусора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Увеличение транспортных расходов не скажется на стоимости услуг по вывозу мусора для жителей
Увеличение транспортных расходов не скажется на стоимости услуг по вывозу мусора для жителей Фото:

Вывоз мусора на новый полигон ТКО в Чишме (Челябинская область) не скажется на стоимости услуг для жителей.  Об этом сообщил министр экологии региона Игорь Гилев в ходе пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

«Все транспортные затраты уже учтены в логистической схеме и будут компенсированы за счет перераспределения потоков. Для обычных жителей тариф останется прежним — они не почувствуют изменений в своем кошельке. Незначительное повышение возможно лишь в случае общей инфляции, как и в других сферах услуг», — отметил Гилев.

Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Чишма Аргаяшского района к концу 2027 года будет введен в эксплуатацию современный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Объект включит в себя мусорный полигон, участок компостирования и мусоросортировочный комплекс.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вывоз мусора на новый полигон ТКО в Чишме (Челябинская область) не скажется на стоимости услуг для жителей.  Об этом сообщил министр экологии региона Игорь Гилев в ходе пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». «Все транспортные затраты уже учтены в логистической схеме и будут компенсированы за счет перераспределения потоков. Для обычных жителей тариф останется прежним — они не почувствуют изменений в своем кошельке. Незначительное повышение возможно лишь в случае общей инфляции, как и в других сферах услуг», — отметил Гилев. Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Чишма Аргаяшского района к концу 2027 года будет введен в эксплуатацию современный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Объект включит в себя мусорный полигон, участок компостирования и мусоросортировочный комплекс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...