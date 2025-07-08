Вывоз мусора на новый полигон ТКО в Чишме (Челябинская область) не скажется на стоимости услуг для жителей. Об этом сообщил министр экологии региона Игорь Гилев в ходе пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».
«Все транспортные затраты уже учтены в логистической схеме и будут компенсированы за счет перераспределения потоков. Для обычных жителей тариф останется прежним — они не почувствуют изменений в своем кошельке. Незначительное повышение возможно лишь в случае общей инфляции, как и в других сферах услуг», — отметил Гилев.
Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Чишма Аргаяшского района к концу 2027 года будет введен в эксплуатацию современный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Объект включит в себя мусорный полигон, участок компостирования и мусоросортировочный комплекс.
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