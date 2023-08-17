В Копейске водитель сбил подростка и скрылся. Фото

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Новостройки. Челябинск, неотложка, медицина, скорая помощь
В результате ДТП подросток получил телесные повреждения Фото:

В Копейске Челябинской области неизвестный сбил подростка 2008 года рождения и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили 17 августа в пресс-службе ГИБДД по региону.

«13 августа в десятом часу вечера в районе дома №6/1 по улице Дзержинского произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Неустановленный водитель наехал на подростка 2008 года рождения и скрылся. В результате пешеход получил телесные повреждения», — пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, школьник пересекал проезжую часть в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перекрестка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.

Водитель, сбивший ребенка, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия
Водитель, сбивший ребенка, скрылся с места дорожно-транспортного происшествия
Фото:

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В Копейске Челябинской области неизвестный сбил подростка 2008 года рождения и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили 17 августа в пресс-службе ГИБДД по региону. «13 августа в десятом часу вечера в районе дома №6/1 по улице Дзержинского произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Неустановленный водитель наехал на подростка 2008 года рождения и скрылся. В результате пешеход получил телесные повреждения», — пояснили в пресс-службе. Как уточнили в ведомстве, школьник пересекал проезжую часть в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перекрестка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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