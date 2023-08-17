В результате ДТП подросток получил телесные повреждения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области неизвестный сбил подростка 2008 года рождения и скрылся с места ДТП. Об этом URA.RU сообщили 17 августа в пресс-службе ГИБДД по региону.

«13 августа в десятом часу вечера в районе дома №6/1 по улице Дзержинского произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Неустановленный водитель наехал на подростка 2008 года рождения и скрылся. В результате пешеход получил телесные повреждения», — пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, школьник пересекал проезжую часть в неустановленном месте при наличии в зоне видимости перекрестка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства.