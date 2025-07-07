Новый мусорный полигон под Челябинском откроют в 2027 году

В деревне Чишма Сосновского района (Челябинская область) к концу 2027 года будет введен в эксплуатацию современный комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Объект включит в себя мусорный полигон, участок компостирования и мусоросортировочный комплекс, сообщил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев в рамках пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».
«Современный комплекс в Чишме будет включать полигон, участок компостирования и мусоросортировочный комплекс. Уже получены положительные заключения госэкспертизы по полигону и компостированию — мы на финишном этапе перед началом строительства. Работы начнутся после того, как завершится экспертиза сортировочного комплекса. Планируется, что к концу 2027 года объект будет полностью сдан», — сказал Гилев.
В 2018 году, согласно данным URA.RU, на строительство нового полигона в Чишме планировалось выделить 3,5 млрд рублей. Проект предполагал создание объекта площадью 10 тысяч квадратных метров в удалении от жилых поселений с мощностью переработки 500 тысяч тонн отходов ежегодно. Особый акцент делался на применение передовых технологий переработки и создание специализированного полигона для неутилизируемых остатков.
В 2020 году Минэкологии региона приняло решение о расторжении концессионного соглашения с АО «Управление отходами». На тот момент министр экологии Сергей Лихачев объяснил это решение необходимостью актуализации параметров объекта в связи с изменением законодательства и принятием регионального закона о раздельном сборе отходов. Поводом для расторжения договора также стали масштабные проверки дочерних предприятий АО «Управление отходами» в нескольких регионах. После проверки документов по инициативе губернатора Алексея Текслера было принято решение расторгнуть договор. В настоящее время строительство современного полигона реализует ООО «Рокада».
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