В Златоусте (Челябинская область) на Бушуевском фестивале выступят телекомментатор и исполнитель Дмитрий Губерниев со своей группой Guber Band, группа «Балаган лимитед» и другие звезды. Как URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города, мероприятие пройдет с 18 по 20 июля.
«Златоуст станет центром притяжения ценителей холодного и украшенного оружия. Хедлайнерами Бушуевского фестиваля станут Дмитрий Губерниев и группа Guber Band, Руслан Осташко и группа „Наши“, группа „Балаган Лимитед“, фолк-певица Певчая», — сообщили URA.RU в мэрии.
Фестиваль начнется 18 июля проведением научно-практической конференции «Бушуевские чтения» в Музее истории и культуры города. Основные события развернутся в выходные 19 и 20 июля на лыжно-биатлонном комплексе имени Ишмуратовой. Более 200 народных умельцев представят созданные своими руками изделия. Они съедутся из 48 городов России.
Также развернутся тематические площадки: «Оружейники», «Деревня кузнецов», «Город мастеров» и другие. Пройдет Чемпионат России по ножевому многоборью «Битва у Таганая». На площадке для исторической реконструкции гости погрузятся в атмосферу прошлых эпох. На главной сцене фестиваля выступят артисты из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Златоустовский клуб самодеятельной песни исполнит новые композиции.
«Это возможность объединить искусство и историю, познакомив всех желающих с традициями златоустовского оружейного мастерства. Наш город вновь станет центром внимания всей страны, представив богатое культурное наследие, уникальные технологии», — заявил URA.RU мэр Олег Решетников.
Фестиваль пройдет в восьмой раз. Прежде он проводился на других площадках. Для доставки зрителей на праздник в городе будут работать дополнительные автобусы, которые бесплатно довезут желающих к месту проведения Бушуев-феста от остановки в пятом микрорайоне и от ТРК «Агат».
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