В аэропорту Челябинска массово задержаны вылеты самолетов до Москвы и Санкт-Петербурга. Информация об этом указана в онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Задерживается вылет рейсов в Москву: FV 6194 с 07:45 до 12:50, СУ 1535 с 12:30 до 13:55, СУ 1421 с 16:20 до 17:25. Также рейс в Санкт-Петербург СУ 2819 с 23:40 до 03:15», — говорится в данных онлайн-табло аэропорта.
На прилет также задерживаются три московских рейса и один из Санкт-Петербурга. Самая большая задержка у FV 6193 с 06:20 до 11:37 авиакомпании «Россия». Также на полтора часа и час задержаны рейсы Аэрофлота СУ 1534 и СУ 1420. Рейс из Санкт-Петербурга СУ 2818 прилетит 9 июля в 02:20 вместо 22:40 8 июля.
Накануне в аэропорту Челябинска были массово задержаны и отменены рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Норильск из-за атаки БПЛА на регионы России. Ограничение также коснулось международных рейсов — U6 1578 из Антальи (был задержан на девять часов) и U6 2874 из Ош (был отменен).
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