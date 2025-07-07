Челябинский депутат Госдумы Гартунг предложил запрет комиссии банков на переводы

Банкам нужно запретить взимать комиссии с физлиц за переводы между счетами. О новом законопроекте сообщил челябинский депутат Госдумы Валерий Гартунг.
«Мы предлагаем запретить банкам взимать комиссии за переводы между счетами физлиц. В 2019 году наша фракция вносила проект закона об отмене банковского роуминга. Нас поддержали другие депутаты Госдумы и запрет ввели, но банки теперь взимают другие комиссии. Новая формулировка не позволит им этого делать», — подчеркнул Гартунг.
Парламентарий добавил, что банковский сектор экономики сейчас получает сверхприбыли и имеет маржу во много раз больше аналогичных организаций зарубежом. Гартунг предлагает ограничить их монопольные аппетиты.
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