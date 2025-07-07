07 июля 2025

Челябинский депутат Госдумы Гартунг предложил запрет комиссии банков на переводы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Валерий Гартунг предложил отменить комиссии банков при переводах физлиц
Валерий Гартунг предложил отменить комиссии банков при переводах физлиц Фото:

Банкам нужно запретить взимать комиссии с физлиц за переводы между счетами. О новом законопроекте сообщил челябинский депутат Госдумы Валерий Гартунг.

«Мы предлагаем запретить банкам взимать комиссии за переводы между счетами физлиц. В 2019 году наша фракция вносила проект закона об отмене банковского роуминга. Нас поддержали другие депутаты Госдумы и запрет ввели, но банки теперь взимают другие комиссии. Новая формулировка не позволит им этого делать», — подчеркнул Гартунг.

Парламентарий добавил, что банковский сектор экономики сейчас получает сверхприбыли и имеет маржу во много раз больше аналогичных организаций зарубежом. Гартунг предлагает ограничить их монопольные аппетиты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банкам нужно запретить взимать комиссии с физлиц за переводы между счетами. О новом законопроекте сообщил челябинский депутат Госдумы Валерий Гартунг. «Мы предлагаем запретить банкам взимать комиссии за переводы между счетами физлиц. В 2019 году наша фракция вносила проект закона об отмене банковского роуминга. Нас поддержали другие депутаты Госдумы и запрет ввели, но банки теперь взимают другие комиссии. Новая формулировка не позволит им этого делать», — подчеркнул Гартунг. Парламентарий добавил, что банковский сектор экономики сейчас получает сверхприбыли и имеет маржу во много раз больше аналогичных организаций зарубежом. Гартунг предлагает ограничить их монопольные аппетиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...