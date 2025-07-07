Центр Челябинска и ЮУрГУ: как журналист URA.RU прокатилась по любимым маршрутам на самокате в городе

На электросамокатах челябинцы по городу передвигаются уже давно. Что не удивительно, ведь на них можно ездить на работу, в магазин и обратно, совершать поездки на озеро, осматривать город и его достопримечательности. Мы c мужем (катался на таком виде транспорта в первый раз) взяли их и прокатились по излюбленным маршрутам в городе. О том, где наиболее комфортно кататься, а также где разрешено это делать, в материале URA.RU.
Мое первое знакомство с электросамокатами произошло на морском курорте
Я сама заинтересовалась этим видом транспорта, а потом и очень его полюбила в Олимпийском парке во время отдыха в Сочи. В парке таким образом было очень удобно передвигаться и осматривать достопримечательности. Затем много и с удовольствием каталась вдоль моря по Набережной. Когда вернулась в Челябинск, уже не смогла без электросамокатов, это очень удобно. Просто необходимо соблюдать ПДД.
«О своих первых впечатлениях о поездке на электросамокатах рассказал муж»: никто не пострадал, даже самокат
«Встаю на раму, берусь за рукоятки, левой рукой едва касаюсь рычага тормоза (на всякий случай), в то время как левую ногу ставлю на землю и пару раз отталкиваюсь, одним пальцем правой руки давлю на кнопку газа. Готово, поехали. Передвигаюсь на скорости 13-15 километров в час. Этого вполне хватает, чтобы пейзажи плавно сменяли друг друга и можно было контролировать процесс. При этом всегда совершаю поездки не разгоняясь: от прохожих стараюсь ехать на расстоянии, если идут дети — спешиваюсь. Сейчас горожане ходят в наушниках, смотрят в телефоны, поэтому осторожность не помешает. В целом если человек умеет кататься на велосипеде, то довольно быстро сумеет освоить этот вид транспорта. В некоторых случаях электросамокат быстрее, чем машина. Довольно мощный. Можно прокатиться с ветерком», — поделился Николай.
Когда мы решили покататься, пошел дождь, но кататься можно в разных условиях, главное — соблюдать правила
Ольга Снопкова
«Летний дождь»: от Алого поля мимо ЮУрГУ до памятника Курчатову
Вместе с мужем доезжаем до Алого поля — присматриваем пару электросамокатов. Начинает идти небольшой дождь, но нас это не пугает, как и других любителей элетросамокатов. Людей на улице становится меньше, но и сама дорога — немного опаснее, поэтому максимально снижаем скорость. На пешеходных переходах спешиваемся.
Электросамокаты позволяют не только любоваться пейзажем, но и решать многие дела
Ольга Снопкова
Кататься по велосипедной дорожке на элетросамокатах удобно, правда не все прохожие понимают, для чего она предназначена
Ольга Сноповка
«Жара в центре города»: от площади Революции до набережной реки Миасс
На следующий день, в 25-градусную жару, берем на площади Революции электросамокаты и едем мимо ТРК «Куба» до набережной реки Миасс. Легко объезжаем пешеходов, спешиваемся в необходимых местах. Народу довольно много, ведь катаемся мы днем в воскресенье. Все реагируют хорошо. Ни одной негативной реакции, скорее наоборот — люди относятся с пониманием.
«А у реки»: прокатились вдоль набережной Миасс
Прокатиться по набережной вдоль реки Миасс — просто чудесно. Дороги хорошие, а природа — красивейшая. Есть на что полюбоваться — в перерывах можно спешиваться и смотреть на реку, также завораживает вид на город. Людей много, но это не мешает.
Прогулка по Набережной на электросамокатах — захватывающий процесс: можно не только полюбоваться видами, но и прокатиться с удовольствием
Ольга Сноповка
Если после работы необходимо быстро добраться до места, а на машине ехать долго, можно взять электросамокат
Ольга Снопкова
«Вперед — по делам на улицу Энгельса»: от Алого поля по пешеходному тротуару наверх до «Соляной пещеры» и кафе
Электросамокаты позволяют не только любоваться пейзажем, но и решать многие дела. Если после работы необходимо быстро добраться до места, а на машине ехать долго, можно взять электросамокат. Поэтому мы решили вспомнить известный нам маршрут и доехать до любимого кафе на улице Энгельса. Там продают очень вкусную выпечку, пирожные и торты. Поездка получилась отличная, с пользой, на пути было много магазинов. Я раньше часто так доезжала до бассейна и соляной пещеры, расположенных неподалеку.
«Притча во язытцех»: катаемся по правилам
Электросамокаты — объект для особо страстных споров, а для кого-то и вовсе — яблоко раздора. Одни с удовольствием пользуются ими, другие сильно недооценивают, а третьи просто ненавидят. Впрочем, несмотря на спорное отношение, электросамокатов не нужно бояться. Ведь сейчас городские власти разрабатывают меры, способствующие снижению дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с ними. Это ограничение скорости, определение зон для передвижения, правила парковки, а также штрафы за нарушения.
Электросамокаты популярны у студентов, подростков, а также у старшего поколения: на них удобно ездить даже в магазин
Ольга Снопкова
Что касается правил: соблюдаем ПДД (например, спешиваемся на пешеходных переходах, не катаемся вдвоем, а также с детьми), по возможности используем велосипедные дорожки, если они есть, подаем сигналы поворота. Также на дорогах нужно быть внимательными и предсказуемыми.
Не забываем, что запрещено кататься во всех городских парках и скверах города, а также по Кировке. Запреты ввели в парках Терешковой и Пушкина, в скверах «Алое поле», «Площадь Революции» и на Бульваре Славы. А также на улицах Витебская, Сони Кривой, Кирова.
При этом есть специальные полосы для электросамокатчиков на Бейвеля, Свободы, 40-летия Победы, проспекте Ленина. В этом году также планируется обустроить специальную велодорожку длиной 7 километров на улице Братьев Кашириных. А именно от улицы Чичерина до Северо-Крымской.
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На электросамокатах челябинцы по городу передвигаются уже давно. Что не удивительно, ведь на них можно ездить на работу, в магазин и обратно, совершать поездки на озеро, осматривать город и его достопримечательности. Мы c мужем (катался на таком виде транспорта в первый раз) взяли их и прокатились по излюбленным маршрутам в городе. О том, где наиболее комфортно кататься, а также где разрешено это делать, в материале URA.RU. Мое первое знакомство с электросамокатами произошло на морском курорте Я сама заинтересовалась этим видом транспорта, а потом и очень его полюбила в Олимпийском парке во время отдыха в Сочи. В парке таким образом было очень удобно передвигаться и осматривать достопримечательности. Затем много и с удовольствием каталась вдоль моря по Набережной. Когда вернулась в Челябинск, уже не смогла без электросамокатов, это очень удобно. Просто необходимо соблюдать ПДД. «О своих первых впечатлениях о поездке на электросамокатах рассказал муж»: никто не пострадал, даже самокат «Встаю на раму, берусь за рукоятки, левой рукой едва касаюсь рычага тормоза (на всякий случай), в то время как левую ногу ставлю на землю и пару раз отталкиваюсь, одним пальцем правой руки давлю на кнопку газа. Готово, поехали. Передвигаюсь на скорости 13-15 километров в час. Этого вполне хватает, чтобы пейзажи плавно сменяли друг друга и можно было контролировать процесс. При этом всегда совершаю поездки не разгоняясь: от прохожих стараюсь ехать на расстоянии, если идут дети — спешиваюсь. Сейчас горожане ходят в наушниках, смотрят в телефоны, поэтому осторожность не помешает. В целом если человек умеет кататься на велосипеде, то довольно быстро сумеет освоить этот вид транспорта. В некоторых случаях электросамокат быстрее, чем машина. Довольно мощный. Можно прокатиться с ветерком», — поделился Николай. «Летний дождь»: от Алого поля мимо ЮУрГУ до памятника Курчатову Вместе с мужем доезжаем до Алого поля — присматриваем пару электросамокатов. Начинает идти небольшой дождь, но нас это не пугает, как и других любителей элетросамокатов. Людей на улице становится меньше, но и сама дорога — немного опаснее, поэтому максимально снижаем скорость. На пешеходных переходах спешиваемся. «Жара в центре города»: от площади Революции до набережной реки Миасс На следующий день, в 25-градусную жару, берем на площади Революции электросамокаты и едем мимо ТРК «Куба» до набережной реки Миасс. Легко объезжаем пешеходов, спешиваемся в необходимых местах. Народу довольно много, ведь катаемся мы днем в воскресенье. Все реагируют хорошо. Ни одной негативной реакции, скорее наоборот — люди относятся с пониманием. «А у реки»: прокатились вдоль набережной Миасс Прокатиться по набережной вдоль реки Миасс — просто чудесно. Дороги хорошие, а природа — красивейшая. Есть на что полюбоваться — в перерывах можно спешиваться и смотреть на реку, также завораживает вид на город. Людей много, но это не мешает. «Вперед — по делам на улицу Энгельса»: от Алого поля по пешеходному тротуару наверх до «Соляной пещеры» и кафе Электросамокаты позволяют не только любоваться пейзажем, но и решать многие дела. Если после работы необходимо быстро добраться до места, а на машине ехать долго, можно взять электросамокат. Поэтому мы решили вспомнить известный нам маршрут и доехать до любимого кафе на улице Энгельса. Там продают очень вкусную выпечку, пирожные и торты. Поездка получилась отличная, с пользой, на пути было много магазинов. Я раньше часто так доезжала до бассейна и соляной пещеры, расположенных неподалеку. «Притча во язытцех»: катаемся по правилам Электросамокаты — объект для особо страстных споров, а для кого-то и вовсе — яблоко раздора. Одни с удовольствием пользуются ими, другие сильно недооценивают, а третьи просто ненавидят. Впрочем, несмотря на спорное отношение, электросамокатов не нужно бояться. Ведь сейчас городские власти разрабатывают меры, способствующие снижению дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с ними. Это ограничение скорости, определение зон для передвижения, правила парковки, а также штрафы за нарушения. Что касается правил: соблюдаем ПДД (например, спешиваемся на пешеходных переходах, не катаемся вдвоем, а также с детьми), по возможности используем велосипедные дорожки, если они есть, подаем сигналы поворота. Также на дорогах нужно быть внимательными и предсказуемыми. Не забываем, что запрещено кататься во всех городских парках и скверах города, а также по Кировке. Запреты ввели в парках Терешковой и Пушкина, в скверах «Алое поле», «Площадь Революции» и на Бульваре Славы. А также на улицах Витебская, Сони Кривой, Кирова. При этом есть специальные полосы для электросамокатчиков на Бейвеля, Свободы, 40-летия Победы, проспекте Ленина. В этом году также планируется обустроить специальную велодорожку длиной 7 километров на улице Братьев Кашириных. А именно от улицы Чичерина до Северо-Крымской.