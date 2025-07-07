07 июля 2025

Центр Челябинска и ЮУрГУ: как журналист URA.RU прокатилась по любимым маршрутам на самокате в городе

Лучшее место для покатушек в Челябинске — Набережная реки Миасс
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара, лето, май. Челябинск, жара, лето, май, самокаты, электросамокат
В городе сделано немало велосипедных дорожек, по которым можно кататься Фото:

На электросамокатах челябинцы по городу передвигаются уже давно. Что не удивительно, ведь на них можно ездить на работу, в магазин и обратно, совершать поездки на озеро, осматривать город и его достопримечательности. Мы c мужем (катался на таком виде транспорта в первый раз) взяли их и прокатились по излюбленным маршрутам в городе. О том, где наиболее комфортно кататься, а также где разрешено это делать, в материале URA.RU.

Мое первое знакомство с электросамокатами произошло на морском курорте

Я сама заинтересовалась этим видом транспорта, а потом и очень его полюбила в Олимпийском парке во время отдыха в Сочи. В парке таким образом было очень удобно передвигаться и осматривать достопримечательности. Затем много и с удовольствием каталась вдоль моря по Набережной. Когда вернулась в Челябинск, уже не смогла без электросамокатов, это очень удобно. Просто необходимо соблюдать ПДД.

«О своих первых впечатлениях о поездке на электросамокатах рассказал муж»: никто не пострадал, даже самокат

«Встаю на раму, берусь за рукоятки, левой рукой едва касаюсь рычага тормоза (на всякий случай), в то время как левую ногу ставлю на землю и пару раз отталкиваюсь, одним пальцем правой руки давлю на кнопку газа. Готово, поехали. Передвигаюсь на скорости 13-15 километров в час. Этого вполне хватает, чтобы пейзажи плавно сменяли друг друга и можно было контролировать процесс. При этом всегда совершаю поездки не разгоняясь: от прохожих стараюсь ехать на расстоянии, если идут дети — спешиваюсь. Сейчас горожане ходят в наушниках, смотрят в телефоны, поэтому осторожность не помешает. В целом если человек умеет кататься на велосипеде, то довольно быстро сумеет освоить этот вид транспорта. В некоторых случаях электросамокат быстрее, чем машина. Довольно мощный. Можно прокатиться с ветерком», — поделился Николай.

Когда мы решили покататься, пошел дождь, но кататься можно в разных условиях, главное — соблюдать правила
Когда мы решили покататься, пошел дождь, но кататься можно в разных условиях, главное — соблюдать правила

«Летний дождь»: от Алого поля мимо ЮУрГУ до памятника Курчатову

Вместе с мужем доезжаем до Алого поля — присматриваем пару электросамокатов. Начинает идти небольшой дождь, но нас это не пугает, как и других любителей элетросамокатов. Людей на улице становится меньше, но и сама дорога — немного опаснее, поэтому максимально снижаем скорость. На пешеходных переходах спешиваемся.

Электросамокаты позволяют не только любоваться пейзажем, но и решать многие дела
Электросамокаты позволяют не только любоваться пейзажем, но и решать многие дела
Кататься по велосипедной дорожке на элетросамокатах удобно, правда не все прохожие понимают, для чего она предназначена
Кататься по велосипедной дорожке на элетросамокатах удобно, правда не все прохожие понимают, для чего она предназначена

«Жара в центре города»: от площади Революции до набережной реки Миасс

На следующий день, в 25-градусную жару, берем на площади Революции электросамокаты и едем мимо ТРК «Куба» до набережной реки Миасс. Легко объезжаем пешеходов, спешиваемся в необходимых местах. Народу довольно много, ведь катаемся мы днем в воскресенье. Все реагируют хорошо. Ни одной негативной реакции, скорее наоборот — люди относятся с пониманием.

«А у реки»: прокатились вдоль набережной Миасс

Прокатиться по набережной вдоль реки Миасс — просто чудесно. Дороги хорошие, а природа — красивейшая. Есть на что полюбоваться — в перерывах можно спешиваться и смотреть на реку, также завораживает вид на город. Людей много, но это не мешает.

Прогулка по Набережной на электросамокатах — захватывающий процесс: можно не только полюбоваться видами, но и прокатиться с удовольствием
Прогулка по Набережной на электросамокатах — захватывающий процесс: можно не только полюбоваться видами, но и прокатиться с удовольствием

Если после работы необходимо быстро добраться до места, а на машине ехать долго, можно взять электросамокат
Если после работы необходимо быстро добраться до места, а на машине ехать долго, можно взять электросамокат

«Вперед — по делам на улицу Энгельса»: от Алого поля по пешеходному тротуару наверх до «Соляной пещеры» и кафе

Электросамокаты позволяют не только любоваться пейзажем, но и решать многие дела. Если после работы необходимо быстро добраться до места, а на машине ехать долго, можно взять электросамокат. Поэтому мы решили вспомнить известный нам маршрут и доехать до любимого кафе на улице Энгельса. Там продают очень вкусную выпечку, пирожные и торты. Поездка получилась отличная, с пользой, на пути было много магазинов. Я раньше часто так доезжала до бассейна и соляной пещеры, расположенных неподалеку.

«Притча во язытцех»: катаемся по правилам

Электросамокаты — объект для особо страстных споров, а для кого-то и вовсе — яблоко раздора. Одни с удовольствием пользуются ими, другие сильно недооценивают, а третьи просто ненавидят. Впрочем, несмотря на спорное отношение, электросамокатов не нужно бояться. Ведь сейчас городские власти разрабатывают меры, способствующие снижению дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с ними. Это ограничение скорости, определение зон для передвижения, правила парковки, а также штрафы за нарушения.

Электросамокаты популярны у студентов, подростков, а также у старшего поколения: на них удобно ездить даже в магазин
Электросамокаты популярны у студентов, подростков, а также у старшего поколения: на них удобно ездить даже в магазин

Что касается правил: соблюдаем ПДД (например, спешиваемся на пешеходных переходах, не катаемся вдвоем, а также с детьми), по возможности используем велосипедные дорожки, если они есть, подаем сигналы поворота. Также на дорогах нужно быть внимательными и предсказуемыми.

Не забываем, что запрещено кататься во всех городских парках и скверах города, а также по Кировке. Запреты ввели в парках Терешковой и Пушкина, в скверах «Алое поле», «Площадь Революции» и на Бульваре Славы. А также на улицах Витебская, Сони Кривой, Кирова.

При этом есть специальные полосы для электросамокатчиков на Бейвеля, Свободы, 40-летия Победы, проспекте Ленина. В этом году также планируется обустроить специальную велодорожку длиной 7 километров на улице Братьев Кашириных. А именно от улицы Чичерина до Северо-Крымской.

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На электросамокатах челябинцы по городу передвигаются уже давно. Что не удивительно, ведь на них можно ездить на работу, в магазин и обратно, совершать поездки на озеро, осматривать город и его достопримечательности. Мы c мужем (катался на таком виде транспорта в первый раз) взяли их и прокатились по излюбленным маршрутам в городе. О том, где наиболее комфортно кататься, а также где разрешено это делать, в материале URA.RU. Мое первое знакомство с электросамокатами произошло на морском курорте Я сама заинтересовалась этим видом транспорта, а потом и очень его полюбила в Олимпийском парке во время отдыха в Сочи. В парке таким образом было очень удобно передвигаться и осматривать достопримечательности. Затем много и с удовольствием каталась вдоль моря по Набережной. Когда вернулась в Челябинск, уже не смогла без электросамокатов, это очень удобно. Просто необходимо соблюдать ПДД. «О своих первых впечатлениях о поездке на электросамокатах рассказал муж»: никто не пострадал, даже самокат «Встаю на раму, берусь за рукоятки, левой рукой едва касаюсь рычага тормоза (на всякий случай), в то время как левую ногу ставлю на землю и пару раз отталкиваюсь, одним пальцем правой руки давлю на кнопку газа. Готово, поехали. Передвигаюсь на скорости 13-15 километров в час. Этого вполне хватает, чтобы пейзажи плавно сменяли друг друга и можно было контролировать процесс. При этом всегда совершаю поездки не разгоняясь: от прохожих стараюсь ехать на расстоянии, если идут дети — спешиваюсь. Сейчас горожане ходят в наушниках, смотрят в телефоны, поэтому осторожность не помешает. В целом если человек умеет кататься на велосипеде, то довольно быстро сумеет освоить этот вид транспорта. В некоторых случаях электросамокат быстрее, чем машина. Довольно мощный. Можно прокатиться с ветерком», — поделился Николай. «Летний дождь»: от Алого поля мимо ЮУрГУ до памятника Курчатову Вместе с мужем доезжаем до Алого поля — присматриваем пару электросамокатов. Начинает идти небольшой дождь, но нас это не пугает, как и других любителей элетросамокатов. Людей на улице становится меньше, но и сама дорога — немного опаснее, поэтому максимально снижаем скорость. На пешеходных переходах спешиваемся. «Жара в центре города»: от площади Революции до набережной реки Миасс На следующий день, в 25-градусную жару, берем на площади Революции электросамокаты и едем мимо ТРК «Куба» до набережной реки Миасс. Легко объезжаем пешеходов, спешиваемся в необходимых местах. Народу довольно много, ведь катаемся мы днем в воскресенье. Все реагируют хорошо. Ни одной негативной реакции, скорее наоборот — люди относятся с пониманием. «А у реки»: прокатились вдоль набережной Миасс Прокатиться по набережной вдоль реки Миасс — просто чудесно. Дороги хорошие, а природа — красивейшая. Есть на что полюбоваться — в перерывах можно спешиваться и смотреть на реку, также завораживает вид на город. Людей много, но это не мешает. «Вперед — по делам на улицу Энгельса»: от Алого поля по пешеходному тротуару наверх до «Соляной пещеры» и кафе Электросамокаты позволяют не только любоваться пейзажем, но и решать многие дела. Если после работы необходимо быстро добраться до места, а на машине ехать долго, можно взять электросамокат. Поэтому мы решили вспомнить известный нам маршрут и доехать до любимого кафе на улице Энгельса. Там продают очень вкусную выпечку, пирожные и торты. Поездка получилась отличная, с пользой, на пути было много магазинов. Я раньше часто так доезжала до бассейна и соляной пещеры, расположенных неподалеку. «Притча во язытцех»: катаемся по правилам Электросамокаты — объект для особо страстных споров, а для кого-то и вовсе — яблоко раздора. Одни с удовольствием пользуются ими, другие сильно недооценивают, а третьи просто ненавидят. Впрочем, несмотря на спорное отношение, электросамокатов не нужно бояться. Ведь сейчас городские власти разрабатывают меры, способствующие снижению дорожно-транспортных происшествий (ДТП), связанных с ними. Это ограничение скорости, определение зон для передвижения, правила парковки, а также штрафы за нарушения. Что касается правил: соблюдаем ПДД (например, спешиваемся на пешеходных переходах, не катаемся вдвоем, а также с детьми), по возможности используем велосипедные дорожки, если они есть, подаем сигналы поворота. Также на дорогах нужно быть внимательными и предсказуемыми. Не забываем, что запрещено кататься во всех городских парках и скверах города, а также по Кировке. Запреты ввели в парках Терешковой и Пушкина, в скверах «Алое поле», «Площадь Революции» и на Бульваре Славы. А также на улицах Витебская, Сони Кривой, Кирова. При этом есть специальные полосы для электросамокатчиков на Бейвеля, Свободы, 40-летия Победы, проспекте Ленина. В этом году также планируется обустроить специальную велодорожку длиной 7 километров на улице Братьев Кашириных. А именно от улицы Чичерина до Северо-Крымской.
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