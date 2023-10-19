19 октября 2023

Жительница ХМАО пожаловалась Мизулиной на отсутствие отопления в школе. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Нягани пожаловалась, что в ее школе нет отопления Фото:

Жительница Нягани (ХМАО) пожаловалась на то, что в их школе №6 имени А. И. Гордиенко не работает отопление. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Екатерина мизулина, добрый день! Я очень хочу пожаловаться на то, что у нас МАОУ СОШ №6 имени А. И. Гордиенко в Нягани нет отопления. В школе холодно, нам не разрешают носить худи или зип-худи, потому что это якобы не школьная форма. В итоге ходим по холодным коридорам, так как на улице, понятно, не жара», — написала школьница Екатерине Мизулиной.

Агентство направило запрос в мэрию города. Ответ на него ожидается.

Ранее школьница из Сургута пожаловалась Екатерине Мизулиной на невыносимые условия обучения из-за отсутствия отопления. Оданко в мэрии города сообщили, что опубликованная информация не соответствует действительности. Проведенная проверка не подтвердила факты, указанные в обращении к Мизулиной.

Фото:

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Жительница Нягани (ХМАО) пожаловалась на то, что в их школе №6 имени А. И. Гордиенко не работает отопление. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Екатерина мизулина, добрый день! Я очень хочу пожаловаться на то, что у нас МАОУ СОШ №6 имени А. И. Гордиенко в Нягани нет отопления. В школе холодно, нам не разрешают носить худи или зип-худи, потому что это якобы не школьная форма. В итоге ходим по холодным коридорам, так как на улице, понятно, не жара», — написала школьница Екатерине Мизулиной. Агентство направило запрос в мэрию города. Ответ на него ожидается. Ранее школьница из Сургута пожаловалась Екатерине Мизулиной на невыносимые условия обучения из-за отсутствия отопления. Оданко в мэрии города сообщили, что опубликованная информация не соответствует действительности. Проведенная проверка не подтвердила факты, указанные в обращении к Мизулиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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