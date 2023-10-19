Жительница Нягани (ХМАО) пожаловалась на то, что в их школе №6 имени А. И. Гордиенко не работает отопление. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Екатерина мизулина, добрый день! Я очень хочу пожаловаться на то, что у нас МАОУ СОШ №6 имени А. И. Гордиенко в Нягани нет отопления. В школе холодно, нам не разрешают носить худи или зип-худи, потому что это якобы не школьная форма. В итоге ходим по холодным коридорам, так как на улице, понятно, не жара», — написала школьница Екатерине Мизулиной.
Агентство направило запрос в мэрию города. Ответ на него ожидается.
Ранее школьница из Сургута пожаловалась Екатерине Мизулиной на невыносимые условия обучения из-за отсутствия отопления. Оданко в мэрии города сообщили, что опубликованная информация не соответствует действительности. Проведенная проверка не подтвердила факты, указанные в обращении к Мизулиной.
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