Жительница Нягани пожаловалась, что в ее школе нет отопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Нягани (ХМАО) пожаловалась на то, что в их школе №6 имени А. И. Гордиенко не работает отопление. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Екатерина мизулина, добрый день! Я очень хочу пожаловаться на то, что у нас МАОУ СОШ №6 имени А. И. Гордиенко в Нягани нет отопления. В школе холодно, нам не разрешают носить худи или зип-худи, потому что это якобы не школьная форма. В итоге ходим по холодным коридорам, так как на улице, понятно, не жара», — написала школьница Екатерине Мизулиной.

Агентство направило запрос в мэрию города. Ответ на него ожидается.

Ранее школьница из Сургута пожаловалась Екатерине Мизулиной на невыносимые условия обучения из-за отсутствия отопления. Оданко в мэрии города сообщили, что опубликованная информация не соответствует действительности. Проведенная проверка не подтвердила факты, указанные в обращении к Мизулиной.