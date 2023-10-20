ЦБ заявил о рекордном объеме выданных ипотек

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Новостройки. Екатеринбург, многоэтажка, недвижимость, ипотека, жилье, новостройка
Ипотека в сентябре выросла на 4,2% Фото:

В сентябре 2023 года россиянам выдали рекордный объем ипотек. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ.

«Ипотека в сентябре выросла на 4,2%, превысив результат августа (+3,7%)», — говорится в сообщении Банка. Там отмечают, что спрос был вызван тем, что граждане хотели успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой.

Ранее в Центробанке сообщили, что с 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. Отмечается, что банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки. В сентябре спрос на ипотеку у свердловчан вырос на 40% по сравнению с августом (бывший рекордный показатель в 2023 году). Отмечается, что средняя сумма ипотеки в сентябре увеличилась на 100 тысяч и составила 4,1 миллиона рублей.

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В сентябре 2023 года россиянам выдали рекордный объем ипотек. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ. «Ипотека в сентябре выросла на 4,2%, превысив результат августа (+3,7%)», — говорится в сообщении Банка. Там отмечают, что спрос был вызван тем, что граждане хотели успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой. Ранее в Центробанке сообщили, что с 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. Отмечается, что банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки. В сентябре спрос на ипотеку у свердловчан вырос на 40% по сравнению с августом (бывший рекордный показатель в 2023 году). Отмечается, что средняя сумма ипотеки в сентябре увеличилась на 100 тысяч и составила 4,1 миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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