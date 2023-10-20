ЦБ заявил о рекордном объеме выданных ипотек

20 октября 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Ипотека в сентябре выросла на 4,2% Фото: Размик Закарян © URA.RU В сентябре 2023 года россиянам выдали рекордный объем ипотек. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ. «Ипотека в сентябре выросла на 4,2%, превысив результат августа (+3,7%)», — говорится в сообщении Банка. Там отмечают, что спрос был вызван тем, что граждане хотели успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой. Ранее в Центробанке сообщили, что с 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. Отмечается, что банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки. В сентябре спрос на ипотеку у свердловчан вырос на 40% по сравнению с августом (бывший рекордный показатель в 2023 году). Отмечается, что средняя сумма ипотеки в сентябре увеличилась на 100 тысяч и составила 4,1 миллиона рублей.

В сентябре 2023 года россиянам выдали рекордный объем ипотек. Об этом сообщили в Центральном Банке РФ. «Ипотека в сентябре выросла на 4,2%, превысив результат августа (+3,7%)», — говорится в сообщении Банка. Там отмечают, что спрос был вызван тем, что граждане хотели успеть взять кредит до повышения минимального первоначального взноса по всем программам ипотеки с господдержкой. Ранее в Центробанке сообщили, что с 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. Отмечается, что банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки. В сентябре спрос на ипотеку у свердловчан вырос на 40% по сравнению с августом (бывший рекордный показатель в 2023 году). Отмечается, что средняя сумма ипотеки в сентябре увеличилась на 100 тысяч и составила 4,1 миллиона рублей.