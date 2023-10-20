20 октября 2023

В МЧС обратились к жителям Свердловской области из-за погоды

МЧС: в Свердловской области ожидается сильный ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, зонт, непогода, зонтик, снегопад
В МЧС попросили свердловчан соблюдать меры безопасности Фото:

В Свердловской области 22 октября прогнозируют сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС в telegram-канале.

«По данным синоптиков, 22 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — сказано в сообщении.

Ранее заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд предупредил уральцев о начале сезоне предзимья, который длится с середины октября до середины декабря. В этот период времени погода часто меняется, а также бывают оттепель и заметные морозы.

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В Свердловской области 22 октября прогнозируют сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС в telegram-канале. «По данным синоптиков, 22 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — сказано в сообщении. Ранее заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд предупредил уральцев о начале сезоне предзимья, который длится с середины октября до середины декабря. В этот период времени погода часто меняется, а также бывают оттепель и заметные морозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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