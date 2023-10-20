В МЧС обратились к жителям Свердловской области из-за погоды

В МЧС попросили свердловчан соблюдать меры безопасности
В Свердловской области 22 октября прогнозируют сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщает региональное МЧС в telegram-канале.
«По данным синоптиков, 22 октября на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. Мы просим граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения», — сказано в сообщении.
Ранее заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд предупредил уральцев о начале сезоне предзимья, который длится с середины октября до середины декабря. В этот период времени погода часто меняется, а также бывают оттепель и заметные морозы.
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