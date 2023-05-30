Депутат из ХМАО пожаловался на стелу, окрашенную в цвета флага Украины

Депутат Насибуллин пожаловался в прокуратуру из-за стелы в Урае, окрашенной в цвета флага Украины

Депутат пожаловался на скульптурную композицию «Пламя» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Урае местный депутат Леонард Насибуллин пожаловался на скульптурную композицию «Пламя», которая, по его словам, была окрашена в сине-желтые цвета флага Украины. Об этом в своем telegram-канале рассказал сам Насибуллин.

«Сегодня мне пожаловались жители города Урай, что скульптурная композиция „Пламя“, которая установлена в Спортивном сквере тоже как и Эйфелева башня окрасилась в цвета флага Украины. Кстати монтаж конструкции производили специально приглашенные в Урай специалисты из Англии, так что здесь удивляться нечему», — пишет Насибуллин.

Упоминая Эйфелеву башню в публикации, депутат вспоминает о том, что ранее в других странах достопримечательности были окрашены в сине-желтые цвета. «По данному факту я уже обратился в окружную прокуратуру и администрацию президента РФ для оценки действий урайских чиновников», — добавил Насибуллин.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в администрации Урая. «В настоящее время основой световой концепции стелы является патриотическая тематика. Стела последовательно „превращается“ в российский триколор, георгиевскую ленту, флаг Югры. Сейчас в белые ночи синий и зеленый цвета флага Югры кажутся менее насыщенными, чем зимой. Никакого отношения к флагу Украины цветовое решение стелы не имеет», — сообщили в мэрии. Также URA.RU запросило комментарий в прокуратуре ХМАО. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что директор школы в ХМАО написала заявление в полицию из-за косичек школьницы в цветах флага Украины. Педагога возмутило, что ученица пришла с такой прической в образовательное учреждение накануне 9 мая.