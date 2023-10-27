27 октября 2023

Куда сходить на Хэллоуин в ХМАО

Жители Сургута смогут посетить вечеринку в стиле стимпанк
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , тыква, хелоуин
Тематические вечеринки на Хэллоуин пройдут в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске Фото:

Хэллоуин отметят в ночь с 31 октября на 1 ноября, в честь этого события многие организаторы устраивают тематические вечеринки. Агентство URA.RU подготовило подборку, куда можно сходить в ХМАО по случаю Хэллоуина.

Для жителей Сургута организаторы подготовили сразу несколько развлекательных программ на Хэллоуин. Среди них, например, вечеринка в стиле стимпанк в местном рок-клубе. Для гостей проведут конкурс костюмов и квесты. А для детей предлагают театрализованную программу с лазерной дискотекой, на которой аниматоры перевоплотятся в образы Уэнсдей и Дракулы. Также дети смогут поучаствовать в праздничном карнавале в стиле мексиканского парада.

Вартовчане смогут отметить Хэллоуин в городских клубах, где диджеи устроят шоу со спецэффектами. Кроме того, посетители смогут погадать на картах таро. А для любителей квестов организуют игру «Спиритический сеанс».

К праздничным вечеринкам на Хэллоуин приобщился и Ханты-Мансийск. Команда местного антикафе проведет для взрослых и детей тематические игры и мастер-классы. Сходить на костюмированную вечеринку и танцы также можно в городской бар.

Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне отметят праздник смерти на вечеринке в стиле Хэллоуина. Организаторы подготовили для гостей театрализованную интерактивную программу, различные активности и лазерную дискотеку.

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Хэллоуин отметят в ночь с 31 октября на 1 ноября, в честь этого события многие организаторы устраивают тематические вечеринки. Агентство URA.RU подготовило подборку, куда можно сходить в ХМАО по случаю Хэллоуина. Для жителей Сургута организаторы подготовили сразу несколько развлекательных программ на Хэллоуин. Среди них, например, вечеринка в стиле стимпанк в местном рок-клубе. Для гостей проведут конкурс костюмов и квесты. А для детей предлагают театрализованную программу с лазерной дискотекой, на которой аниматоры перевоплотятся в образы Уэнсдей и Дракулы. Также дети смогут поучаствовать в праздничном карнавале в стиле мексиканского парада. Вартовчане смогут отметить Хэллоуин в городских клубах, где диджеи устроят шоу со спецэффектами. Кроме того, посетители смогут погадать на картах таро. А для любителей квестов организуют игру «Спиритический сеанс». К праздничным вечеринкам на Хэллоуин приобщился и Ханты-Мансийск. Команда местного антикафе проведет для взрослых и детей тематические игры и мастер-классы. Сходить на костюмированную вечеринку и танцы также можно в городской бар. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне отметят праздник смерти на вечеринке в стиле Хэллоуина. Организаторы подготовили для гостей театрализованную интерактивную программу, различные активности и лазерную дискотеку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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