Куда сходить на Хэллоуин в ХМАО

Жители Сургута смогут посетить вечеринку в стиле стимпанк

28 октября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

Тематические вечеринки на Хэллоуин пройдут в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Хэллоуин отметят в ночь с 31 октября на 1 ноября, в честь этого события многие организаторы устраивают тематические вечеринки. Агентство URA.RU подготовило подборку, куда можно сходить в ХМАО по случаю Хэллоуина.



Для жителей Сургута организаторы подготовили сразу несколько развлекательных программ на Хэллоуин. Среди них, например, вечеринка в стиле стимпанк в местном рок-клубе. Для гостей проведут конкурс костюмов и квесты. А для детей предлагают театрализованную программу с лазерной дискотекой, на которой аниматоры перевоплотятся в образы Уэнсдей и Дракулы. Также дети смогут поучаствовать в праздничном карнавале в стиле мексиканского парада.



Вартовчане смогут отметить Хэллоуин в городских клубах, где диджеи устроят шоу со спецэффектами. Кроме того, посетители смогут погадать на картах таро. А для любителей квестов организуют игру «Спиритический сеанс».



К праздничным вечеринкам на Хэллоуин приобщился и Ханты-Мансийск. Команда местного антикафе проведет для взрослых и детей тематические игры и мастер-классы. Сходить на костюмированную вечеринку и танцы также можно в городской бар.



Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне отметят праздник смерти на вечеринке в стиле Хэллоуина. Организаторы подготовили для гостей театрализованную интерактивную программу, различные активности и лазерную дискотеку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Хэллоуин отметят в ночь с 31 октября на 1 ноября, в честь этого события многие организаторы устраивают тематические вечеринки. Агентство URA.RU подготовило подборку, куда можно сходить в ХМАО по случаю Хэллоуина. Для жителей Сургута организаторы подготовили сразу несколько развлекательных программ на Хэллоуин. Среди них, например, вечеринка в стиле стимпанк в местном рок-клубе. Для гостей проведут конкурс костюмов и квесты. А для детей предлагают театрализованную программу с лазерной дискотекой, на которой аниматоры перевоплотятся в образы Уэнсдей и Дракулы. Также дети смогут поучаствовать в праздничном карнавале в стиле мексиканского парада. Вартовчане смогут отметить Хэллоуин в городских клубах, где диджеи устроят шоу со спецэффектами. Кроме того, посетители смогут погадать на картах таро. А для любителей квестов организуют игру «Спиритический сеанс». К праздничным вечеринкам на Хэллоуин приобщился и Ханты-Мансийск. Команда местного антикафе проведет для взрослых и детей тематические игры и мастер-классы. Сходить на костюмированную вечеринку и танцы также можно в городской бар. Ранее URA.RU рассказывало, что сургутяне отметят праздник смерти на вечеринке в стиле Хэллоуина. Организаторы подготовили для гостей театрализованную интерактивную программу, различные активности и лазерную дискотеку.