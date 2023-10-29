29 октября 2023

В Металлургическом районе Челябинска расселят и снесут три многоквартирных дома

В Челябинске три аварийных многоквартирных дома расселят по проекту о КРТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный жилой дом по адресу Коли Мяготина 74. Курган, фасад здания, аварийный дом, штукатурка рушится, разруха
Договор по расселению планируют заключить в I квартале 2024 года Фото:

В Металлургическом районе Челябинска по программе комплексного развития территорий расселят три аварийных дома по улице Электростальской. Об этом на аппаратном совещании 30 октября сообщила Надежда Рыльская.

«В Челябинске по программе о комплексном развитии территорий расселят три аварийных дома в Металлургическом районе по улице Электростальская 5,7 и 9. Договор планируют заключить в первом квартале 2024 года», — рассказала Рыльская

Под обновление по проекту о КРТ попадет квартал между улицами Электростальской, Минина, Пожарского и шоссе Металлургов. На месте старых домов возведут новостройки. Площадь территории составит 0,7 гектара. Градостроительный потенциал будет равен 15 тысячам квадратных метров жилья.

Также Рыльская отметила, в рамках организации работы по переселению из ветхо-аварийного жилищного фонда с начала 2023 года расселили 54 семьи. Договоры о КРТ заключены еще по 12 территориям Челябинска. По одной территории договор будет подписан до конца 2023 года. Всего мэрия готова предложить застройщикам более 50 участков.

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В Металлургическом районе Челябинска по программе комплексного развития территорий расселят три аварийных дома по улице Электростальской. Об этом на аппаратном совещании 30 октября сообщила Надежда Рыльская. «В Челябинске по программе о комплексном развитии территорий расселят три аварийных дома в Металлургическом районе по улице Электростальская 5,7 и 9. Договор планируют заключить в первом квартале 2024 года», — рассказала Рыльская Под обновление по проекту о КРТ попадет квартал между улицами Электростальской, Минина, Пожарского и шоссе Металлургов. На месте старых домов возведут новостройки. Площадь территории составит 0,7 гектара. Градостроительный потенциал будет равен 15 тысячам квадратных метров жилья. Также Рыльская отметила, в рамках организации работы по переселению из ветхо-аварийного жилищного фонда с начала 2023 года расселили 54 семьи. Договоры о КРТ заключены еще по 12 территориям Челябинска. По одной территории договор будет подписан до конца 2023 года. Всего мэрия готова предложить застройщикам более 50 участков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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