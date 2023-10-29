В ХМАО упали объемы выдачи потребительских кредитов

30 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

В Югре сократились объемы потребительского кредитования Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе снизились объемы выдачи потребительских кредитов. В начале осени югорчане стали на 3% меньше брать наличных займов по сравнению с концом лета. Ситуацию URA.RU прокомментировали представители ВТБ. «В сентябре в ХМАО-Югре, как и в целом в стране, произошло снижение объемов выдачи кредитов наличными. На 3% или почти 20 тысяч рублей, по сравнению с августом, в регионе уменьшился и средний размер таких займов», — сообщила агентству пресс-служба компании. Аналитики отмечают, что сокращение в части потребительского кредитования, в том числе, связано с регуляторными ограничениями. Это приводит к уменьшению среднего чека по займам. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно переводят деньги в рублевые вклады. Тогда представители Сбера сообщили агентству, что с начала года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан выросла на 13%.

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились объемы выдачи потребительских кредитов. В начале осени югорчане стали на 3% меньше брать наличных займов по сравнению с концом лета. Ситуацию URA.RU прокомментировали представители ВТБ. «В сентябре в ХМАО-Югре, как и в целом в стране, произошло снижение объемов выдачи кредитов наличными. На 3% или почти 20 тысяч рублей, по сравнению с августом, в регионе уменьшился и средний размер таких займов», — сообщила агентству пресс-служба компании. Аналитики отмечают, что сокращение в части потребительского кредитования, в том числе, связано с регуляторными ограничениями. Это приводит к уменьшению среднего чека по займам. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно переводят деньги в рублевые вклады. Тогда представители Сбера сообщили агентству, что с начала года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан выросла на 13%.