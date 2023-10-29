В ХМАО упали объемы выдачи потребительских кредитов

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились объемы выдачи потребительских кредитов. В начале осени югорчане стали на 3% меньше брать наличных займов по сравнению с концом лета. Ситуацию URA.RU прокомментировали представители ВТБ.
«В сентябре в ХМАО-Югре, как и в целом в стране, произошло снижение объемов выдачи кредитов наличными. На 3% или почти 20 тысяч рублей, по сравнению с августом, в регионе уменьшился и средний размер таких займов», — сообщила агентству пресс-служба компании.
Аналитики отмечают, что сокращение в части потребительского кредитования, в том числе, связано с регуляторными ограничениями. Это приводит к уменьшению среднего чека по займам.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно переводят деньги в рублевые вклады. Тогда представители Сбера сообщили агентству, что с начала года доля сбережений в отечественной валюте у югорчан выросла на 13%.
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