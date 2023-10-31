Россия по-прежнему поддерживает ООН

31 октября 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Россия поддерживает ООН, несмотря на ее неэффективность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кремль по-прежнему считает ООН единственным и безальтернативным международным механизмом, несмотря на ее большую неэффективность. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы считаем, что по-прежнему система организации ООН, несмотря на большую неэффективность по самым жизненно важным вопросам по повестке дня, остается единственным и безальтернативным международным механизмом. В свое время она создавалась как продукт очень сложных договоренностей, очень сложного международного консенсуса. Конечно же, подобная инициатива, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требует такого же консенсуса. Возможен ли он в это сложное время, в этот сложный период критических противоречий и концептуальных изменений? На этот вопрос может ответить только будущее», — заявил Песков. Ранее Турция заявила, что собирается выступить с предложением о создании альтернативы СБ ООН. Причина новой инициативы заключается в неспособности действующей организации решать глобальные проблемы.

Кремль по-прежнему считает ООН единственным и безальтернативным международным механизмом, несмотря на ее большую неэффективность. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы считаем, что по-прежнему система организации ООН, несмотря на большую неэффективность по самым жизненно важным вопросам по повестке дня, остается единственным и безальтернативным международным механизмом. В свое время она создавалась как продукт очень сложных договоренностей, очень сложного международного консенсуса. Конечно же, подобная инициатива, как та, о которой заявляет турецкая сторона, требует такого же консенсуса. Возможен ли он в это сложное время, в этот сложный период критических противоречий и концептуальных изменений? На этот вопрос может ответить только будущее», — заявил Песков. Ранее Турция заявила, что собирается выступить с предложением о создании альтернативы СБ ООН. Причина новой инициативы заключается в неспособности действующей организации решать глобальные проблемы.