Полицейские работают над поиском второго злоумышленника Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске полицейские работают над поиском второго человека, причастного к поджогу автомобиля директора благотворительного фонда «Кронос» Евгения Крауса. Информацию об этом URA.RU 2 ноября подтвердили в пресс-службе областного главка. Сам директор не знает, кому понадобилась поджигать автомобиль, так как врагов, по его словам, у него нет.

«Полицейскими проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на поиск и задержание второго человека, причастного к поджогу автомобиля. Работа по данному направлению поставлена на контроль», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сам директор фонда рассказал URA.RU, что данный автомобиль был приобретен для деятельности фонда. Кому понадобилось его поджигать — он без понятия. Мотивы злоумышленников неясны. По его словам, врагов у него никогда не было. Также он поблагодарил экстренные службы за оперативное реагирование на сообщение о пожаре.

«Хочу отметить, что сотрудники пожарной безопасности, полиции прибыли на место в течение 4-5 минут. Автомобиль не успел полностью выгореть. За это спасибо всем участникам [ликвидаторам пожара]», — сообщил URA.RU Краус.

Двое неизвестных подожгли автомобиль в ночь на 31 октября. После ряда оперативно-следственных мероприятий полицейским удалось выйти на одного из поджигателей. Им оказался ранее не судимый 38-летний местный житель. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.