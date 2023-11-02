В России продлят работу аналогового ТВ на 2024 год. Об этом заявил источник, близкий к Минцифры.
«Речь идет о региональных каналах. Вопрос продления разрешения для использования частот аналогового ТВ в стране обсуждается», — приводят «Известия» слова своего источника.
Члены Госкомиссии по радиочастотам рассмотрят вопрос о продлении на 2024 год к середине ноября. Эксперты издания отмечают, что речь идет о судьбе и вещании сотни региональных каналов. Из них около 30 каналов имеют высокое региональное значение.
А вот для сотовых операторов это означает, что часть частот, необходимых для сетей 4G, окажется недоступной. Аналоговое ТВ занимает диапазоны, которые необходимы для развития этой технологии.
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