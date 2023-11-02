В России продлят работу аналогового ТВ на 2024 год

03 ноября 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Речь идет о вещании сотни региональных канал Фото: Анна Майорова © URA.RU В России продлят работу аналогового ТВ на 2024 год. Об этом заявил источник, близкий к Минцифры. «Речь идет о региональных каналах. Вопрос продления разрешения для использования частот аналогового ТВ в стране обсуждается», — приводят «Известия» слова своего источника. Члены Госкомиссии по радиочастотам рассмотрят вопрос о продлении на 2024 год к середине ноября. Эксперты издания отмечают, что речь идет о судьбе и вещании сотни региональных каналов. Из них около 30 каналов имеют высокое региональное значение. А вот для сотовых операторов это означает, что часть частот, необходимых для сетей 4G, окажется недоступной. Аналоговое ТВ занимает диапазоны, которые необходимы для развития этой технологии.

В России продлят работу аналогового ТВ на 2024 год. Об этом заявил источник, близкий к Минцифры. «Речь идет о региональных каналах. Вопрос продления разрешения для использования частот аналогового ТВ в стране обсуждается», — приводят «Известия» слова своего источника. Члены Госкомиссии по радиочастотам рассмотрят вопрос о продлении на 2024 год к середине ноября. Эксперты издания отмечают, что речь идет о судьбе и вещании сотни региональных каналов. Из них около 30 каналов имеют высокое региональное значение. А вот для сотовых операторов это означает, что часть частот, необходимых для сетей 4G, окажется недоступной. Аналоговое ТВ занимает диапазоны, которые необходимы для развития этой технологии.