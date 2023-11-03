В Госдуме заметили криминального авторитета Махмудова

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, депутат, чиновник, госдума, государственная дума, портфель, гд
В Госдуме заметили Алиетдина Махмудова, осужденного за заказ убийства волгоградского бизнесмена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Криминальный авторитет Алиетдин Махмудов, известный как заказчик громкого убийства волгоградского бизнесмена Сергея Брудного, был замечен в Государственной думе. В настоящий момент осужденный Махмудов является участником спецоперации на Украине. Он является командующим штурмовым отрядом «Шторм Z» в хоне СВО.

«Алиетдин Махмудов, ныне командующий штурмовым отрядом «Шторм Z» в зоне спецоперации на Украине, был замечен в Государственной Думе России. <…> Он сфотографировался с одним из известных депутатов [Андреем Луговым от партии ЛДПР], — передали журналисты волгоградского издания V1.

В августе 2011 года Махмудову был приговорен к 17,5 годам тюрьмы за организацию расправы над волгоградским бизнесменом Сергеем Брудным. Также Махмудов был судим за вымогательство в крупном размере. После начала спецоперации Махмудов вызвался добровольцем на фронт, передает телеканал «Царьград».

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Криминальный авторитет Алиетдин Махмудов, известный как заказчик громкого убийства волгоградского бизнесмена Сергея Брудного, был замечен в Государственной думе. В настоящий момент осужденный Махмудов является участником спецоперации на Украине. Он является командующим штурмовым отрядом «Шторм Z» в хоне СВО. «Алиетдин Махмудов, ныне командующий штурмовым отрядом «Шторм Z» в зоне спецоперации на Украине, был замечен в Государственной Думе России. <…> Он сфотографировался с одним из известных депутатов [Андреем Луговым от партии ЛДПР], — передали журналисты волгоградского издания V1. В августе 2011 года Махмудову был приговорен к 17,5 годам тюрьмы за организацию расправы над волгоградским бизнесменом Сергеем Брудным. Также Махмудов был судим за вымогательство в крупном размере. После начала спецоперации Махмудов вызвался добровольцем на фронт, передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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