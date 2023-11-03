В Госдуме заметили криминального авторитета Махмудова

Криминальный авторитет Алиетдин Махмудов, известный как заказчик громкого убийства волгоградского бизнесмена Сергея Брудного, был замечен в Государственной думе. В настоящий момент осужденный Махмудов является участником спецоперации на Украине. Он является командующим штурмовым отрядом «Шторм Z» в хоне СВО.
«Алиетдин Махмудов, ныне командующий штурмовым отрядом «Шторм Z» в зоне спецоперации на Украине, был замечен в Государственной Думе России. <…> Он сфотографировался с одним из известных депутатов [Андреем Луговым от партии ЛДПР], — передали журналисты волгоградского издания V1.
В августе 2011 года Махмудову был приговорен к 17,5 годам тюрьмы за организацию расправы над волгоградским бизнесменом Сергеем Брудным. Также Махмудов был судим за вымогательство в крупном размере. После начала спецоперации Махмудов вызвался добровольцем на фронт, передает телеканал «Царьград».
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