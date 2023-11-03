В Госдуме заметили криминального авторитета Махмудова

03 ноября 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

В Госдуме заметили Алиетдина Махмудова, осужденного за заказ убийства волгоградского бизнесмена Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Криминальный авторитет Алиетдин Махмудов, известный как заказчик громкого убийства волгоградского бизнесмена Сергея Брудного, был замечен в Государственной думе. В настоящий момент осужденный Махмудов является участником спецоперации на Украине. Он является командующим штурмовым отрядом «Шторм Z» в хоне СВО. «Алиетдин Махмудов, ныне командующий штурмовым отрядом «Шторм Z» в зоне спецоперации на Украине, был замечен в Государственной Думе России. <…> Он сфотографировался с одним из известных депутатов [Андреем Луговым от партии ЛДПР], — передали журналисты волгоградского издания V1. В августе 2011 года Махмудову был приговорен к 17,5 годам тюрьмы за организацию расправы над волгоградским бизнесменом Сергеем Брудным. Также Махмудов был судим за вымогательство в крупном размере. После начала спецоперации Махмудов вызвался добровольцем на фронт, передает телеканал «Царьград».

Криминальный авторитет Алиетдин Махмудов, известный как заказчик громкого убийства волгоградского бизнесмена Сергея Брудного, был замечен в Государственной думе. В настоящий момент осужденный Махмудов является участником спецоперации на Украине. Он является командующим штурмовым отрядом «Шторм Z» в хоне СВО. «Алиетдин Махмудов, ныне командующий штурмовым отрядом «Шторм Z» в зоне спецоперации на Украине, был замечен в Государственной Думе России. <…> Он сфотографировался с одним из известных депутатов [Андреем Луговым от партии ЛДПР], — передали журналисты волгоградского издания V1. В августе 2011 года Махмудову был приговорен к 17,5 годам тюрьмы за организацию расправы над волгоградским бизнесменом Сергеем Брудным. Также Махмудов был судим за вымогательство в крупном размере. После начала спецоперации Махмудов вызвался добровольцем на фронт, передает телеканал «Царьград».