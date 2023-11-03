РБК: на выставке «Россия» покажут будущие курорты новых регионов

На форуме «Россия» в Москве ДНР и ЛНР представят свой промышленный потенциал, Запорожская область продемонстрирует достижения в сельском хозяйстве, а Херсонская область — планы по развитию туризма. Об этом сообщила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
«ДНР и ЛНР покажут свой промышленный потенциал, Запорожье покажет свои успехи в сельском хозяйстве, а Херсонская область — это туризм, заповедник Аскания-Нова, проекты будущих курортов», — сказала Виртуозова телеканалу РБК.
Выставка-форум «Россия», на которой будут представленны все регионы страны откроется 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Экспозицию можно будет посетить до 12 апреля 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что на форуме появится экспозиция двух атомных, закрытых свердловских городов — Лесного и Заречного.
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