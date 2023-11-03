РБК: на выставке «Россия» покажут будущие курорты новых регионов

03 ноября 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Свои планы регионы покажут на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве Фото: Георгий Бергал © URA.RU На форуме «Россия» в Москве ДНР и ЛНР представят свой промышленный потенциал, Запорожская область продемонстрирует достижения в сельском хозяйстве, а Херсонская область — планы по развитию туризма. Об этом сообщила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. «ДНР и ЛНР покажут свой промышленный потенциал, Запорожье покажет свои успехи в сельском хозяйстве, а Херсонская область — это туризм, заповедник Аскания-Нова, проекты будущих курортов», — сказала Виртуозова телеканалу РБК. Выставка-форум «Россия», на которой будут представленны все регионы страны откроется 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Экспозицию можно будет посетить до 12 апреля 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что на форуме появится экспозиция двух атомных, закрытых свердловских городов — Лесного и Заречного.

На форуме «Россия» в Москве ДНР и ЛНР представят свой промышленный потенциал, Запорожская область продемонстрирует достижения в сельском хозяйстве, а Херсонская область — планы по развитию туризма. Об этом сообщила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. «ДНР и ЛНР покажут свой промышленный потенциал, Запорожье покажет свои успехи в сельском хозяйстве, а Херсонская область — это туризм, заповедник Аскания-Нова, проекты будущих курортов», — сказала Виртуозова телеканалу РБК. Выставка-форум «Россия», на которой будут представленны все регионы страны откроется 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. Экспозицию можно будет посетить до 12 апреля 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что на форуме появится экспозиция двух атомных, закрытых свердловских городов — Лесного и Заречного.