В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 2008 года

В Екатеринбурге 3 ноября было теплее на 3,6 градуса, чем обычно в это время
В Екатеринбурге 3 ноября среднесуточная температура составила +2,1 градуса, что на +3,6 больше нормы. Этот самое теплое 3 ноября с 2008 года, рассказал метеоролог Алексей Пулин.
«Екатеринбург. Дневной максимум: +6.2. Среднесуточная температура: +2.1 (+3.6 к норме) — самый теплый день 3 ноября с 2008 года. Ночной минимум: -2.1», — написал Пулин в telegtam-канале «Погода в Екатеринбурге».
Минимальная температура в Свердловской области в этот день была ночью в Тавде: -12,3 градуса. Теплее всего было в Красноуфимске: +7,6 градуса.
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