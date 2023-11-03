03 ноября 2023

В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 2008 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, солнце, трамвай, мороз
В Екатеринбурге 3 ноября было теплее на 3,6 градуса, чем обычно в это время Фото:

В Екатеринбурге 3 ноября среднесуточная температура составила +2,1 градуса, что на +3,6 больше нормы. Этот самое теплое 3 ноября с 2008 года, рассказал метеоролог Алексей Пулин.

«Екатеринбург. Дневной максимум: +6.2. Среднесуточная температура: +2.1 (+3.6 к норме) — самый теплый день 3 ноября с 2008 года. Ночной минимум: -2.1», — написал Пулин в telegtam-канале «Погода в Екатеринбурге».

Минимальная температура в Свердловской области в этот день была ночью в Тавде: -12,3 градуса. Теплее всего было в Красноуфимске: +7,6 градуса.

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В Екатеринбурге 3 ноября среднесуточная температура составила +2,1 градуса, что на +3,6 больше нормы. Этот самое теплое 3 ноября с 2008 года, рассказал метеоролог Алексей Пулин. «Екатеринбург. Дневной максимум: +6.2. Среднесуточная температура: +2.1 (+3.6 к норме) — самый теплый день 3 ноября с 2008 года. Ночной минимум: -2.1», — написал Пулин в telegtam-канале «Погода в Екатеринбурге». Минимальная температура в Свердловской области в этот день была ночью в Тавде: -12,3 градуса. Теплее всего было в Красноуфимске: +7,6 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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