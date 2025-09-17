Силовики раскрыли жестокое убийство из нулевых под Екатеринбургом

В Первоуральске раскрыли убийство мужчины, совершенное более 20 лет назад
Убийство случилось в лесу рядом с Первоуральском
Убийство случилось в лесу рядом с Первоуральском

В Первоуральске (Свердловская область) силовики раскрыли убийство 46-летнего мужчины, совершенное в январе 2005 года. Расправились над ним группа мужчин, которую потерпевший перевозил, рассказали URA.RU правоохранители.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего ранее судимого мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — пояснили в пресс-службе областного СУ СКР. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

В ведомстве отметили, трагедия произошла после того, как машина застряла в снегу у станции Решеты. Водитель отказался ехать из-за отсутствия бензина, что разозлило попутчиков. Тогда обвиняемый избил жертву, а его два сообщника увели мужчину вглубь леса под предлогом поиска топлива. Там они его и убили, а следы расправы замели. Материалы по другим фигурантам выделены в отдельное производство — следствие по ним продолжается.

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, за плечами обвиняемого шесть судимостей в период с 1998 по 2012 годы. «В том числе за умышленное причинение тяжких телесных повреждений со смертельным исходом и за изнасилование», — подчеркнул полковник Горелых.

