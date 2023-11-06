06 ноября 2023

Шиитские группировки ударили по четырем военным базам США

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Боевики в Ираке нанесли шесть ударов по четырем американским базам Фото:
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В Ираке боевики исламского сопротивления нанесли шесть ударов по четырем военным базам США. Об этом сообщает ливанское издание Al Manar.

«Боевики исламского сопротивления в Ираке нанесли шесть ударов по четырем базам американской оккупации. Три удара были направлены против базы Айн-аль-Асад на западе Ирака и оккупационной базы близ аэропорта Эрбиль на севере Ирака. Удары были нанесены по базам Телль-Бейдар на севере Сирии и Эт-Танф на юге Сирии», — пишет издание. В атаке использовалось оружие, которое напрямую поразило цели.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке. По его словам, каждая американская база в Ираке и Сирии подвергается артиллерийским ударам. Вооруженные силы США несут потери, но они не разглашают их, сообщает RT.

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В Ираке боевики исламского сопротивления нанесли шесть ударов по четырем военным базам США. Об этом сообщает ливанское издание Al Manar. «Боевики исламского сопротивления в Ираке нанесли шесть ударов по четырем базам американской оккупации. Три удара были направлены против базы Айн-аль-Асад на западе Ирака и оккупационной базы близ аэропорта Эрбиль на севере Ирака. Удары были нанесены по базам Телль-Бейдар на севере Сирии и Эт-Танф на юге Сирии», — пишет издание. В атаке использовалось оружие, которое напрямую поразило цели. Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что военные США гибнут от ударов по базам на Ближнем Востоке. По его словам, каждая американская база в Ираке и Сирии подвергается артиллерийским ударам. Вооруженные силы США несут потери, но они не разглашают их, сообщает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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